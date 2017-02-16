Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес

Около половины моделей, которые демонстрировали коллекцию фирмы AnaOno, лишились груди из-за метастазирующего рака молочной железы на поздних стадиях.

Кроме того, несколько моделей пошли на подобную операцию в профилактических целях. Отмечается, что у основательницы AnaOno, американского дизайнера одежды Дана Донофри (Dana Donofree), из-за раковой опухоли были удалены обе молочные железы.

После операции она обнаружила, что больше не может носить обычное нижнее белье. Ей пришлось разрабатывать подходящие бюстгальтеры самостоятельно.