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Должна знать каждая женщина: десять молчаливых, но очень опасных болезней

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Существует немало опасных болезней, но, к сожалению, не все из них легко обнаружить на ранних стадиях. Иногда даже самый неприметный симптом может стать признаком смертельного заболевания. 

Не спешите переживать! Просто возьмите за привычку регулярно проходить медицинский осмотр и прислушиваться к сигналам своего организма.

Обратите внимание на эти десять заболеваний, которые являются крайне опасными для женщин, передает Medikforum

1. Лейкемия

Это опасное заболевание крови, рак. Выжить можно лишь в том случае, если болезнь диагностировали на ранних стадиях. Загвоздка в том, что именно на этих этапах лейкемия протекает совершенно бессимптомно. Иногда ее выявляют случайно, делая анализ крови. Суть заболевания заключается в том, что костный мозг вырабатывает белые кровяные клетки, которые не умирают в свое время, а вытесняют другие, жизненно необходимые организму клетки. Как и свойственно раку, он влияет и на другие органы, поэтому при лейкозе пострадать могут и почки, и печень, и сердце.

Общие симптомы:

  • потеря веса без причины;
  • боли в костях и суставах;
  • отек и дискомфорт в области живота;
  • кровоподтеки;
  • слабость;
  • частые инфекции;
  • увеличение лимфоузлов.

2. Эндометриоз

Еще одно заболевание, которое протекает без симптомов на ранних этапах. Это разрастание клеток, которые располагаются вне матки. Их еще называют имплантатами эндометрия. Они могут размещаться на яичниках, во влагалище, в мочевом пузыре, на маточных трубах или даже в области кишечника. Чаще всего этот недуг встречается у женщин репродуктивного возраста, но бывают и исключения. Это заболевание поддается лечению!

Общие симптомы:

  • бесплодие;
  • тазовая боль;
  • боль во время полового акта/мочеиспускания /испражнения;
  • нерегулярные или обильные менструации;
  • кровь в моче.

3. Диабет

Еще одно заболевание, которое трудно обнаружить на ранних этапах. Чаще всего диабет диагностируют, когда он уже успел привести к гипертонии и расширению кровеносных сосудов. Поясним, что в здоровом состоянии люди потребляют сахар, а организм усваивает его тогда, когда тот расщепляется на глюкозу. Инсулин — гормон, который вырабатывает поджелудочная железа, чтобы помогать глюкозе попадать в клетки. В здоровом состоянии количество глюкозы регулируется, но при диабете уровень сахара становится слишком высоким. Пища не превращается в энергию. Существует два вида диабета: при первом люди не способны вырабатывать инсулин, при втором — клетки организма не реагируют на него.

Общие симптомы:

  • частое мочеиспускание;
  • жажда;
  • слабость;
  • онемение рук и ног;
  • потеря веса.

4. Воспалительные заболевания органов таза

Среди таких заболеваний — инфекции матки, маточных труб, яичников. Всему виной бактерии, которые попадают в организм через влагалище или шейку матки. Как вы уже догадались, эти заболевания можно получить из-за незащищенного полового контакта. Бактерии могут попасть в организм и путем хирургического вмешательства (роды, аборт, выкидыш, внутриматочная спираль).

Общие симптомы:

  • частое и болезненное мочеиспускание;
  • озноб;
  • лихорадка;
  • усталость;
  • выделения;
  • тошнота, отсутствие аппетита;
  • отсутствие менструаций;
  • боль внизу живота, в области поясницы;
  • выделения с кровью;
  • боль во время полового акта.

5. Фиброма

Это доброкачественные (не раковые) опухоли, которые нередко обнаруживают у женщин 30–40 лет. Проблема в том, что врачи до сих пор не могут объяснить, почему эти опухоли вообще возникают. Размер фибромы может стать причиной болезненного мочеиспускания или болей в области поясницы. Если фиброма становится крайне ощутимой, то стоит обратиться к хирургу. Беда в том, что из-за сильно увеличившихся фибром женщинам нередко удаляют матку.

Общие симптомы:

  • аномальное кровотечение;
  • боль во время менструации;
  • затруднение во время мочеиспускания.

6. Рак толстой кишки

Это четвертый по частоте рак, который поражает женщин. Он чаще встречается у мужчин, но у женщин быстрее развивается и приводит к летальному исходу. Риск заболеть этим видом рака усиливает высокое потребление жиров, анамнез рака толстой кишки и полипов, наличие полипов в толстом кишечнике, хронический язвенный колит.

Общие симптомы:

  • слабость;
  • одышка;
  • усталость;
  • тонкий диаметр каловых масс;
  • диарея, запоры;
  • спазмы живота, вздутие;
  • темная кровь в стуле.

7. Рак шейки матки

Этот тип рака развивается медленно, поэтому его трудно обнаружить на ранних этапах. Почти всегда к этому заболеванию приводит вирус папилломы, так как он приводит к развитию интраэпителиальной неоплазии шейки.

Общие симптомы:

  • аномальное вагинальное кровотечение;
  • кровотечение между менструациями;
  • кровотечение после полового акта или гинекологического осмотра;
  • продолжительные менструации;
  • боль в области таза;
  • боль во время полового контакта;
  • обильные выделения.

8. Рак яичников

Он может появиться по двум причинам: из-за рака эпителия яичников и из-за злокачественной опухоли половых клеток. Это заболевание чаще всего протекает бессимптомно до тех пор, пока рак не распространится более широко.

Общие симптомы:

  • вздутие живота;
  • боли в области таза;
  • частые позывы к мочеиспусканию;
  • отсутствие аппетита;
  • тошнота.

9. Рак молочной железы

Это злокачественная опухоль, которая чаще всего образуется в протоках (каналах, которые несут молоко к соску) и дольках (железах, которые производят молоко). Это самый распространенный тип рака у женщин. Врачам трудно назвать конкретные причины возникновения рака, но в группе риска находятся те, кто страдает избыточным весом, употребляет противозачаточные таблетки, злоупотребляет алкоголем, рожает первого ребенка после 35 лет и те, у кого в семье уже были случаи рака молочных желез.

Общие симптомы:

  • изменение чувствительности груди;
  • опухоль или уплотнение в районе груди;
  • боль в сосках;
  • изменение сосков или груди;
  • втянутость сосков.

10. Сердечные заболевания

Не секрет, что именно сердечные заболевания являются наиболее частыми и у женщин, и у мужчин. Проблема в том, что многие люди осознают всю опасность своего состояния уже после того, как у них случается сердечный приступ. Это усложняет процесс лечения. Если у вас в семье есть родственники, которые страдают болезнями сердца, то не исключено, что вы тоже склонны к таким недугам. Лучше заблаговременно провериться.

Общие симптомы:

  • утомляемость;
  • затрудненное дыхание;
  • тошнота, рвота;
  • головокружение;
  • сильное потоотделение; дискомфорт в области шеи, верхней части спины; боль в животе.

Как видите, существует немало опасных заболеваний, которые сложно определить на ранних стадиях. Это говорит о том, что не нужно полагаться только на симптомы. Не бойтесь ходить на осмотры к врачам, ведь только так вы сможете выявить заболевание и начать его лечить тогда, когда оно еще не способно привести к смертельному исходу. Даже раковые заболевания поддаются лечению (хирургия, химиотерапия, лекарства), если распознать их на ранних стадиях. Не пренебрегайте регулярными медосмотрами!

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