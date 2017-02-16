Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Мировые СМИ с завидной регулярностью пишут о третьей беременности Кейт Миддлтон. Однако Букингемский дворец еще ни разу не подтвердил эту информацию, передает Дни.ру. В кулуарах говорят, что у супруги принца Уильяма серьезные проблемы со здоровьем. Якобы герцогиня Кэтрин попросту не может забеременеть. Всему виной чрезвычайная худоба Миддлтон. Поэтому, как утверждают в близком окружении, Кейт готовится сделать ЭКО, сообщает Radar Online.

Принц Уильям, мечтающий о третьем ребенке, буквально бомбардирует супругу, предлагая ей различные соблазнительные кушанья, чтобы она хоть немного поправилась. Однако Кейт упорна в своем желании быть стройной. Впрочем, ходят слухи, что у Миддлтон самое настоящее пищевое расстройство. "Бедная Кейт! Она совершенно измотана. Физически и морально", – говорят близкие герцогини, намекая на то, что Кейт не справляется со своими обязанностями и семейными проблемами.

В СМИ ходят упорные слухи, что брак Кейт и Уильяма трещит по швам, однако принц надеется, что третий ребенок сможет скрепить отношения с женой. Тем не менее, ситуация усугубляется непростыми отношениями Кейт и мачехи Уильяма Камиллой, которая мечтает стать королевой. То обстоятельство, что у Миддлтон проблемы со здоровьем, может сыграть на руку Камилле, считают близкие к Букингемскому дворцу люди.

Впрочем, на прошлой неделе в прессе прошла информация о том, что Чарльз отправил Камиллу на лечение из-за ее пристрастия к алкоголю. Более того, якобы оттого, что жену влечет к бутылке, Чарльз приходит в неописуемое бешенство и даже готовит документы на развод.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в конце апреля 2011 года. Пара растит двоих детей – сына Джорджа, которому в июле исполнится четыре года, и двухлетнюю дочь Шарлотту.