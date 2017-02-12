Черт возьми, я просто хочу, чтобы кто-то был рядом, по-настоящему

Я не прошу многого: все, чего я хочу — это чтобы кто-то был рядом, пишет Soulpost.ru.

Это никак не связано с тем, насколько я независимая женщина, насколько самодостаточна. Это не о том, чтобы найти возлюбленного или признание, что такая ярая феминистка как я все же нуждается в мужчине.

Потому, что правда в том, что я чертовски устала. Я истощена. Я устала, что у меня нет никого рядом, в самом простом смысле слова. И единственное, чего я действительно хочу — это чтобы кто-то был со мной.

Того, кто приходит по вечерам и остается до утра, но еще больше — того, кто останется на всю жизнь. Я хочу сидеть рядом с ним по утрам, пока он будет читать газету, класть голову ему на плечи, обвивать его руку своими волосами.

Я просто хочу, чтобы кто-то был рядом.

Секс — это прекрасно, и приключения — отлично, но жизнь с тем, кто всегда поддержит — вот где волшебство.

Я хочу сидеть с одноразовой посудой и суши на заказ, хочу проводить вечера, когда самой большой проблемой будет решить, какой посмотреть фильм. Я хочу просто целый день говорить о том, чтобы мы будем делать вечером, и кто будет готовить.

Я хочу слушать о твоих планах и твоем расписании, хочу проводить воскресенья за покупками, собирая все необходимые на неделю продукты.

Я хочу, чтобы ты видел меня в первых лучах утреннего солнца, хочу чувствовать прикосновение твоих теплых рук, которые будут прижимать меня к тебе, в моменты, когда сон и реальность сливаются воедино.

Я просто хочу, чтобы кто-то был рядом.

Жизнь — это не только хорошие события, она состоит из всех моментов «между», потому что каждый может улыбаться, когда светит солнце, но не каждый сможет заставить вас танцевать под дождем.

Я хочу того, кто будет заботиться обо мне, когда я болею — того, кто заедет за лекарствами и моим любимым напитком по дороге домой, просто потому что знает, что мне это нужно.

И я хочу заботиться о нем, даже если он никогда не думал, что ему это нужно. Я хочу заваривать ему чай с лимоном и трогать рукой лоб, проверяя температуру, и проводя по лицу, чтобы он понял, что я буду рядом, несмотря ни на что.

Мне надоело быть одной и притворяться, что я могу кое-как получить то, что хочу, где-то в хаосе онлайн-знакомств, но с меня довольно этой поверхностности.

Я хочу чего-то настоящего — не просто того, кто появится в моей жизни, а того, кто в ней останется.

Я хочу планировать семейные праздники и вместе смеяться среди ночи, когда оба не сможем заснуть. Хочу целовать его первым делом, когда он приходит домой, и класть голову ему на грудь при свете луны.

Я хочу планировать с ним будущее — отпуск, мечты, амбиции и то, чем нужно ради них пожертвовать. Я хочу того, с кем могу строить жизнь, кто может посидеть со мной в тишине и просто быть.

Я хочу мужчину, которому не придется объяснять каждую мою мысль, потому что он будет понимать меня.

Я хочу ловить его лукавый взгляд на себе, когда я готовлю на кухне и танцую, и испытывать его желание своим.

Все, чего я хочу — чтобы кто-то был рядом.

Был рядом, когда он мне нужен, когда мне нужна помощь, когда я не знаю, что мне нужно. Быть рядом, чтобы я об этом не просила — и не потому, что он должен, не потому, что ему не к кому идти, а потому что он хочет.

Я хочу быть для него приоритетом. Я хочу быть важной.

Я хочу того, рядом с кем стоит быть.

Конечно, эти отношения тоже могут быть ужасно сложными, как и все наши предыдущие, но разница в том, что мы все равно будем рядом, будем стараться, оба, и не сдадимся.

Потому что с меня довольно. Ведь в конце концов никакая страсть и любовь не важны, если человек не может быть рядом с тем, кому он говорит о своей страсти и любви.