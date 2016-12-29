За какие отношения не стоит цепляться: мнение психолога

Как же отличить хорошие отношения от плохих? Здоровые отношения – это когда оба человека любят друг друга и им хорошо. В нездоровых отношениях у людей нет удовольствия от жизни. Партнеры, дети, семья – все это их по-настоящему не устраивает. Нездоровые отношения – это отношения невротические, или как сейчас принято говорить, токсичные. Иногда сложно себе признаться, что ты попала именно в такую ситуацию. Вот несколько признаков токсичных отношений:

Он не проявляет интереса к твоей жизни. Твои занятия, твоя работа, твои устремления и в конечном счете твоя личность ему неинтересны.

Ты готова развивать отношения, а он нет. Даже не предлагает вместе жить, хотя вы можете встречаться больше шести месяцев.

Он заставляет тебя ревновать или "дружить" с ним, невзирая на твои чувства.

Эти отношения по-настоящему не приносят тебе радости. Ты напряжена, тебе приходится трудно. Например, он исчезает, не отвечает на звонки, не приглашает тебя никуда, потом ведет себя как ни в чем ни бывало.

С твоей стороны есть жертвенность, самоотдача, страдание.

Михаил Лабковский выделяет несколько причин возникновения подобных отношений, которые практически всегда формируются из твоих детских впечатлений. Это могут быть различные страхи, например, одиночества и темноты, или чаще всего разнообразные проблемы во взаимоотношениях с родителями. Причиной неврозов может стать даже генетика и наследственность. Вступая в отношения, ты пробуждаешь к жизни свои опасения и страдания. Все это приводит к неправильному выбору.

Здесь не следует совершать ошибок вроде попыток изменять себя и партнера до "приемлемого состояния". Это невозможно. Зато можно и нужно совершить следующие шаги:

Признай, что твои чувства – правда. Что тебе действительно не нравится, как с тобой обращаются, и ты больше не будешь списывать на "показалось", "устала" и даже "сошла с ума".

Старайся делать то, что хочется. Из мотивов "логично, обещала, по совести, нравится" – всегда выбирай нравится, невзирая на последствия.

Не делай то, что тебе не нравится. Терпеть не надо ни ради чего. Деньги, брак, мир на земле – неважно.

Не держи ничего в себе и сообщай о своих проблемах. Жалоба и наезд тут не сработают, только корректное сообщение вроде "мне не нравится".

Сообщив мужчине, что его поведение тебе не нравится, больше этого не повторяй, а при продолжении разрывай отношения. Не делая этого, ты сообщаешь партнеру, что с тобой "можно" плохо обращаться.

Если мужчина не понял с первого раза, что ты страдаешь или находишь его поведение неприемлемым, и продолжает – в этих отношениях ты не получишь ничего, кроме проблем. Стоит ли их удерживать? Ответ однозначный – нет.