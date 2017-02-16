Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Неожиданно: десять вещей, которым не место в доме у женщины

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Ваш дом может рассказать о вас куда больше, чем вы можете себе представить. Детали интерьера не только выдают вашим гостям моменты, которые вы, возможно, хотели бы скрыть, но и задают весь тон вашей повседневной жизни. 

Лучшие современные дизайнеры назвали предметы, которые буквально уродуют любую квартиру, передает Маркетиум.

1. Чрезмерное количество рюшей и оборок

Рюши, кружевные скатерти, розовые подушечки и оборочки на шторах делают ваш интерьер устаревшим и как минимум странным.

2. Мягкие игрушки (особенно на кровати)

Плюшевые медвежата, зайчики и прочие милые мохнатики могут вызывать у вас множество сентиментов. У каждого из нас есть трогательные воспоминания, связанные с любимой игрушкой, однако именно там им и место. В воспоминаниях.

3. Вдохновляющие цитаты на стенах

Даже если это действительно мотивирует вас, со стороны это смотрится как крик о помощи. Ваши цели, мотивация и вдохновение – очень личные вещи. Отведите им укромный уголок или храните в блокноте.

4. Дешевое постельное белье

Ни одна уважающая себя женщина не будет экономить на постельном белье. Женщина должна спать как королева.

5. Косметика и продукты личной гигиены на каждом шагу

Несомненно, все эти вещи необходимы и есть в каждом доме. Однако очень неприятно натыкаться на них взглядом в прихожей, ванной и на каждой второй полке. Отведите своим косметическим принадлежностям отельное место в ванной и следите за порядком.

6. Полка с безделушками

В этом пристанище для отверженных и бесполезных вещей находят себе место статуэтки, сувениры, декоративные свечи и открытки, подаренные вам тетей на 15-летие. Просто избавьтесь от этого пылесборника!

7. Семейные фотографии у кровати

Ели вы не враг своей сексуальной жизни, уберите их из спальни.

8. Изобилие фотографий питомца

Кто не любит котиков и песиков? Они действительно очень милые и делают нашу жизнь лучше. Но если вы не хотите прослыть сумасшедшей кошатницей, перестаньте оклеивать дом фотографиями своего кота.

9. Коллекция кукол

Это вы знаете их по именам, а вот для ваших гостей они выглядят как минимум жутко.

10. Непарная мебель

Разные по стилю предметы мебели выдают дурной вкус хозяйки дома.

Просто избавьтесь от этих вещей, и вы заметите, как в вашем доме станет намного светлее, просторнее и легче дышать!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдомженщина
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:12
Неожиданно: десять вещей, которым не место в доме у женщины
15:31
Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом
14:52
Глубокое декольте и рюши: какие купальники будут в моде в следующем сезоне
14:26
Рецепт: очень оригинальная закуска для любой вечеринки
13:39
За какие отношения не стоит цепляться: мнение психолога
13:24
Девушка отказалась от социальных сетей на неделю… Вот пять вещей, которые она хочет до вас донести!
13:13
Черт возьми, я просто хочу, чтобы кто-то был рядом, по-настоящему
12:44
Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО
12:25
Должна знать каждая женщина: десять молчаливых, но очень опасных болезней
12:10
Найден «калорийный» ключ к омоложению
11:21
Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес
10:34
Что на самом деле делает женщину страстной и привлекательной
18:35
Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах
17:41
А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни
17:08
Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии
16:39
Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам
14:44
Три причины, по которым лучшие женщины дольше остаются одинокими
14:17
В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?
13:27
Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть
13:10
Исследователи рассказали, почему нельзя слишком часто заниматься сексом
Все новости
ФэшнЦеликом
Глубокое декольте и рюши: какие купальники будут в моде в следующем сезоне

Глубокое декольте и рюши: какие купальники будут в моде в следующем сезоне

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Должна знать каждая женщина: десять молчаливых, но очень опасных болезней

Должна знать каждая женщина: десять молчаливых, но очень опасных болезней

Найден «калорийный» ключ к омоложению

Найден «калорийный» ключ к омоложению

А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни

А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни

15. фев
В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?
Самые читаемые
Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом
Найден «калорийный» ключ к омоложению
Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО
Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес
Девушка отказалась от социальных сетей на неделю… Вот пять вещей, которые она хочет до вас донести!
Топ комментариев
Скандал в детсаду: зачем мальчиков заставляют писать сидя? (10)
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(3)
Оксана Тандит: видно, что Керсти Кальюлайд не уделяла внимания своему гардеробу с точки зрения этикета(1)
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе(1)
Как стать лучшей любовницей в его жизни(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовозможностьволосыженщинаженщиныжизньзаболеванияздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователикофелюбовьмужчинамужчиныотношенияпродуктырецептродителисексспециалистыспособученыеэксперты
LimonЦеликом
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

«Евровидение-2017»: Украина получила предупреждение от Европейского вещательного союза

«Евровидение-2017»: Украина получила предупреждение от Европейского вещательного союза

17:05
Аркадий Укупник живет в гараже из-за жены
16:31
Смотри: 31-летняя модель оголила грудь ради съемки в журнале
15:56
Внимание, розыгрыш! Раздаем билеты на Apollo Brown и Skyzoo!
15:48
Что разрушает нашу энергетику: пять вредных привычек, которые мы ошибочно считаем полезными
Rus.Postimees.eeЦеликом
Реплика. Девять месяцев Академии МВД, или Курсант, ты парень хоть куда!

Реплика. Девять месяцев Академии МВД, или Курсант, ты парень хоть куда!

Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать!

Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать! (14)

Индрек Нейвельт: Rail Baltic – это ловушка, лучше пустить прямой поезд до Петербурга

Индрек Нейвельт: Rail Baltic – это ловушка, лучше пустить прямой поезд до Петербурга (8)

17:03
Медработники добились повышения зарплат без заключения коллективного договора
16:30
Новое офисное здание построят на месте многократно горевшего магазина
16:21
Власти Турции заверили туристов в безопасности
16:20
Леонида Слуцкого обязали публично извиниться перед футбольными арбитрами
ВпрокЦеликом
В Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

В Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

Полезно знать: поможет ли быстрая подача декларации раньше вернуть подоходный налог?

Полезно знать: поможет ли быстрая подача декларации раньше вернуть подоходный налог?

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку (7)

15. фев
Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!
Погода
НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

Галерея: в Силламяэ спасали оказавшуюся на морской льдине косулю

Галерея: в Силламяэ спасали оказавшуюся на морской льдине косулю

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees