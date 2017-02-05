Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Важно еще и то, как подписала Стеф этот пост. «Я — женщина, а значит у меня месячные. Это грязно, больно, ужасно, и это прекрасно. Но вы не знаете. Потому что я прячу это. Прячу, когда корчусь дома от боли, а на фото стараюсь улыбаться. Прячу тампоны — вслух об этом говорить нельзя. Пропускаю мероприятия, оправдывая себя ПМС, хотя на самом деле боюсь быть «пойманной»… Более 100 млн молодых женщин по всему миру пропускают школу или работу, потому что у них нет нормальных гигиенических средств и они боятся, что может случиться, если мир узнает об их ЕСТЕСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА… ПОЧЕМУ?

Потому что сотни лет нас заставляли стесняться этого. Нас заставляли чувствовать себя грязными и постыдными…

ХВАТИТ ПРИТВОРЯТЬСЯ. Хватит придумывать глупые названия — «красный день календаря», «гости из Краснодара», потому что вы слишком боитесь сказать «У меня месячные». Хватит тратить так много сил, чтобы прятать то, что дает нашему роду продолжение…НАЧНИТЕ говорить об этом. Обучайте своих дочерей. Пусть они понимают, что это может быть дискомфортно, но этого не стоит стыдиться.