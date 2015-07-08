Пол ребенка напрямую влияет на самочувствие матери во время беременности

К такому выводу пришли исследователи из Университета Огайо. В их исследовании приняли участие 80 беременных женщин, передает The Hindustan Times.

Ученые измерили уровни цитокинов (маркеров воспаления) в организме участниц. Также специалисты изучили образцы иммунных клеток женщин. Клетки в лабораторных условиях подвергали воздействию бактерий. Специалисты обнаружили: воспалительная реакция в ответ на воздействие бактерий у участниц, беременных девочками, оказалась сильнее, чем у женщин, беременных мальчиками.

Высокий уровень воспаления может привести к возникновению таких симптомов, как боль и усталость. Кроме того, из-за воспаления у женщин, вынашивающих девочек, могут обостриться некоторые заболевания, например, астма. По мнению исследователей, на уровень воспаления у беременных женщин влияют половые и другие гормоны в плаценте.