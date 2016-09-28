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Эстонская певица Таня Михайлова планирует стать матерью

Krasotka.ee
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Певица Таня Михайлова-Саар, которая этим летом вышла замуж за своего возлюбленного Микка Саара, в передаче «Tund tähega» рассказала о своем отношении к материнству и ближайших планах, пишет Elu24.

На вопрос о том, планируют ли они с Микком в ближайшее время становиться родителями, Таня ответила, что планировать можно все, что угодно, но рождение детей – во многом непредсказуемо.

«Когда-то подумала, что было бы здорово иметь двойняшек… Но ни в моей семье, ни в семье Микка двойни ни у кого не было, и, значит, у нас вряд ли получится. Когда… Не могу так сказать. Посмотрим, как будут складываться обстоятельства. А если говорить о количестве, сейчас мне кажется, что в современном мире неплохо было бы справиться с воспитанием хотя бы одного ребенка. А потом уже, вдруг втянусь в это настолько, что заведу большую семью. Семь детей или пять… может смогу создать свою семейную музыкальную группу вроде Jackson Five», - сказала Таня Михайлова. 

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