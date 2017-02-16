- Когда ты прониклась красивой картиной
- Когда ты понимаешь, что встретила лучшего друга
- Когда ты, наконец, встретила любовь всей жизни
- Когда прибыл твой поезд
- Когда ты вернулась домой с работы и, наконец, свободна
- Когда твой любимый не может дождаться встречи с тобой
- Когда ты встретилась взглядом с парнем и поняла, что это ОН
- Когда ты дождалась пятницы и идешь на вечеринку
- Когда ты встаешь утром и понимаешь, что сегодня — выходной
- Когда ты пришла домой и можешь, наконец, снять новые тесные туфли
- Когда ты услышала любимую песню
- Когда тебя рассмешили до боли в животе
- Когда тебе подарили маленького щенка
- Когда ты позволила себе съесть любимую сладость
- Когда ты наслаждаешься запахом чистых простыней
- Когда ты надеваешь джинсы и находишь в них деньги
- А потом тратишь эти деньги на шоппинг
- Когда ты наконец чешешь в том месте, где чесалось
- Массаж, полный, расслабляющий
- Когда ты не готова забеременеть и тест оказался отрицательным
20 вещей, которые лучше, чем секс
17. Февраль 2017 14:00
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Некоторые вещи все-таки лучше, чем секс, разве не так? Пишет Soulpost.ru.