Пятница, 17. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

20 вещей, которые лучше, чем секс

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Некоторые вещи все-таки лучше, чем секс, разве не так? Пишет Soulpost.ru.

  1. Когда ты прониклась красивой картиной
  2. Когда ты понимаешь, что встретила лучшего друга
  3. Когда ты, наконец, встретила любовь всей жизни
  4. Когда прибыл твой поезд
  5. Когда ты вернулась домой с работы и, наконец, свободна
  6. Когда твой любимый не может дождаться встречи с тобой
  7. Когда ты встретилась взглядом с парнем и поняла, что это ОН
  8. Когда ты дождалась пятницы и идешь на вечеринку
  9. Когда ты встаешь утром и понимаешь, что сегодня — выходной
  10. Когда ты пришла домой и можешь, наконец, снять новые тесные туфли
  11. Когда ты услышала любимую песню
  12. Когда тебя рассмешили до боли в животе
  13. Когда тебе подарили маленького щенка
  14. Когда ты позволила себе съесть любимую сладость
  15. Когда ты наслаждаешься запахом чистых простыней
  16. Когда ты надеваешь джинсы и находишь в них деньги
  17. А потом тратишь эти деньги на шоппинг
  18. Когда ты наконец чешешь в том месте, где чесалось
  19. Массаж, полный, расслабляющий
  20. Когда ты не готова забеременеть и тест оказался отрицательным
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньинтимсекс
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