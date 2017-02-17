Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Исследователи из Университета Калифорнии в Ирвине показали группе людей прошедшие через цифровую ретушь фотографии для того, чтобы выявить идеальные пропорции женского рта. Оказалось, что если нижняя губа ровно в два раза больше верхней, то такой рот считается самым привлекательным. Общая поверхность губ не должно быть больше десятой части нижней трети лица, как показали расчёты.

Скарлет Йохансон: Scanpix

На их основе стало ясно, что Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Миранда Керр и Алессандра Амбросио имеют абсолютно идеальный рот, в котором разница между размером верхней и нижней губы составляет 1:2. Это же исследование продемонстрировало, что женщины, которые пытаются повысить свою привлекательность с помощью пластической хирургии или инъекций наполнителей, не должны «перекачивать» губы. Увеличение губ, по расчётам исследователей, не должно превышать 54% от изначального объема, иначе рот станет непропорциональным, и это существенно снизит общую привлекательность женщин. Перекаченные губы являются достаточно частым дефектом после неудачной пластики, от которой страдают очень многие.

«Модели Алессандра Амбросио и Миранда Керр имеют идеальное соотношение верхней и нижней губы в 1:2, - говорит автор исследования Наталья Попенко. - А вот у их коллег по подиуму Даутцен Крус и Рози Хантингтон-Уайтли это соотношение составляет 1:1, из-за чего их лица считаются менее привлекательными. Степень привлекательности также определяется уникальными пропорциями лица, которые не поддаются точному расчету».

В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин, которые просмотрели 20 снимков девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Некоторые черты лиц этих девушек были изменены на компьютере.