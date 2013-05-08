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Врачи обрушились на Гвинет Пэлтроу, которая советует пить йод

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Эксперты в очередной раз обрушились на американскую актрису Гвинет Пэлтроу, которая в своем блоге о здоровом образе жизни дает медицинские советы. В этот раз звезда Голливуда призвала женщин более активно пить йод, передает Medikforum.

Практически каждый месяц медики с гневом комментируют разного рода советы по поводу здорового образа жизни, которые дает Гвинет Пэлтроу. По мнению врачей, большинство ее рекомендаций вроде «чистого сна» или помещения яиц во влагалище, представляют собой полный абсурд с точки зрения науки и здравого смысла. Не обошлось без комментариев со стороны медиков и в последнем случае, когда Пэлтроу заявила, что организм многих женщин якобы недополучает йода. Это химическое вещество очень важно для функционирования щитовидной железы.

На своем лайфстайл-сайте goop актриса прибегла к помощи самопровозглашенного «медицинского медиума» Энтони Уильяма. Он утверждает, что появился на свет с уникальной способностью общаться с «духами высшего уровня», которые сообщают ему очень ценную информацию о здоровье. И эти новости якобы значительно опережают прогресс медицины. Другими словами, мужчина уверяет, что получает рекомендации по поводу лечения от привидений. Вместе с этим экспертом Гвинет Пэлтроу призвала миллионы своих читательниц более активно пить йод.

Почти сразу против этой рекомендации выступили американские врачи, которые заявили, что данный совет не только является бессмысленным с точки зрения медицины, но еще и опасным для здоровья. Медиум утверждает, что вирусы Эпштейна-Барра и герпеса вызывают 95% всех нарушений щитовидной железы, а остальные 5% приходятся на долю воздействия радиации. Поскольку йод является антивирусным агентом, то он якобы снижает вирусную нагрузку в щитовидной железе и в оставшихся частях тела, защищая нас от радиации.

«Даже теоретически невозможно, чтобы один какой-то вирус вызывал все эти болезни, и естественно, ни одно исследование этого не подтверждает, - говорит доктор Джен Гюнтер из США. - У моего сына врожденный гипотиреоз, и он совсем не вызван вирусом Эпштейна-Барра или воздействие радиации. Мальчик в эту схему не укладывается? Утверждающий подобную ересь человек совершенно не разбирается в медицине. Основной функцией йода в нашем организме является производство гормонов щитовидной железы. Они поддерживают иммунную систему, поскольку функционирование эндокринной железы для этого и предназначено. Йод является наружным антисептиком, но принимать его орально - значит пропускать в организм бактерии и вирусы. Это очень небезопасно! Что же касается утверждений о том, что у большинства людей в организме отмечается дефицит йода, то я за 19 лет медицинской практики встретила только одного подобного пациента». 

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