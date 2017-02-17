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Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)

Limon.ee
Limon.ee
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Маркетиум представляет оригинальный рецепт простого, но необыкновенно вкусного блюда!

Ингредиенты:

  • 2 авокадо;
  • 60 г твердого сыра;
  • 30 г грецких орехов;
  • 60 г вяленых томатов;
  • цедра одного лимона;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 1/4 ч. л. соли;
  • 1/4 ч. л. черного перца.

Приготовление:

В миске подготовьте начинку для авокадо, смешав твердый сыр, вяленые томаты, орехи, оливковое масло, соль и перец.

Авокадо помойте, разрежьте пополам и выньте косточку.

Половинки авокадо смажьте лимонным соком, выложите на них начинку и запекайте в духовке 15 минут при 220 °С.

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