Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)

Ингредиенты:
- 2 авокадо;
- 60 г твердого сыра;
- 30 г грецких орехов;
- 60 г вяленых томатов;
- цедра одного лимона;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1/4 ч. л. соли;
- 1/4 ч. л. черного перца.
Приготовление:
В миске подготовьте начинку для авокадо, смешав твердый сыр, вяленые томаты, орехи, оливковое масло, соль и перец.
Авокадо помойте, разрежьте пополам и выньте косточку.
Половинки авокадо смажьте лимонным соком, выложите на них начинку и запекайте в духовке 15 минут при 220 °С.