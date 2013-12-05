Последствия фастфуда для ваших детей

Существующие сегодня промышленные способы получения обработки, хранения и приготовления пищи сводят на нет ее питательную и биологическую ценность. Фастфуд отличается высоким содержанием жиров, сахара и соли одновременно, а также почти полным отсутствием витаминов и минералов. Некоторые ингредиенты в составе этих продуктов заставляют вспомнить учебник химии или фармакологический справочник.

Не все йогурты одинаково полезны, так же как и не любая пицца несёт вред и тотальное ожирение. Чтобы разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо в мире еды, достаточно внимательно читать этикетки. Вроде бы продукты, специально предназначенные для детей и подростков, должны по определению быть здоровыми и полезными.

Все мы знаем, что завтрак — важнейшая трапеза дня. Самый частый выбор сейчас — сухие детские завтраки. Ингредиенты на коробке перечислены в порядке убывания: от высокого содержания в составе продукта к низкому. Так вот, сахар — на втором месте. А ещё там есть глюкоза и глюкозный сироп, что по сути тот же сахар. В 100 г разных готовых завтраков содержится от 30 до 38 г сахара (обозначенного в аннотации как простые сахара). Таким образом, этот продукт не только не является здоровым выбором, но сразу попадает в категорию мусорной еды.

Привлекательность фастфуда и мусорной еды связана во многом с её доступностью и дешевизной. Это достигается использованием недорогих ингредиентов, например, маргарина. Растительные и рыбные жиры частично гидрогенизируются, присоединяя водород в ходе сложных химических реакций, чтобы увеличить срок хранения и сделать их твёрдыми. Это ведёт к образованию трансжирных кислот, которые увеличивают риск развития ожирения и сердечных заболеваний. В некоторых странах, например, в Норвегии, использование подобных жиров законодательно запрещено. Трансжиры — это не только маргарины и то, в чём жарят картошку фри в фастфудах. Примерно 40% продуктов, продаваемых в супермаркетах, содержат трансжирные кислоты. Читайте этикетки внимательно, уважаемые родители. Как только увидите "частично гидрогенизированный растительный жир", ставьте обратно.

Кошмар на собственной кухне

Чтобы испугаться как следует, необязательно идти в кино на фильм ужасов. Это можно сделать на собственной кухне в компании продуктов из соседнего супермаркета.

Слишком много энергии в малом объёме — это не только о лишнем сахаре, это проблема всего фастфуда. Эту еду практически не надо жевать. Ребёнок может съесть чуть ли не дневную порцию полагающихся ему калорий за один присест и даже не почувствовать, что он наелся. Особенно если он ест перед телевизором или на ходу.

Сосчитаем калории

Чтобы завершить рассказ о том, из чего состоит фастфуд, я взялась за калькулятор: ничто так не убеждает, как цифры и факты. Всего в 400 г еды из заведения быстрого питания (двойной чизбургер и порция куриных крыльев в панировке) не менее половины суточных калорий для среднестатистического подростка, поваренная соль за 2,5 дня, больше, чем нужно, холестерина и насыщенных жиров и совсем нет витаминов. Если к этому мы прибавим газированный напиток и порцию мороженого, зашкаливать начнут уже все цифры, а витаминов так и не прибавится.

Пожалуйста, не нужно убеждать детей, что это невкусно. Просто потому, что это вкусно, эта еда не становится менее вредной. Будем объяснять и подавать пример, а не запрещать и отнимать. Никогда не делайте фастфуд наградой и поощрением за хорошее поведение. Постарайтесь быть в курсе того, что ваши дети едят вне дома. Не запрещайте тотально, но и не поощряйте фастфуд. Учите детей готовить самостоятельно и разбираться в еде, ведь уметь готовить — модно, весело и интересно. И, возможно, однажды ваш ребёнок скажет: "Это я не ем".