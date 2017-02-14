Какие цветы можно дарить мужчинам и когда

Вы сейчас дружно ответите: селфи для социальных сетей, сказка для коллег на работе и жены, летающее настроение на весь день. Но, конечно же, это не так. Женщины и мужчины имеют разную психологию. Их еще с детства увлекали разные игрушки: девочки играют в куклы, а мальчики - в машинки. Подарить мужчине цветы - это все равно, что подарить женщине электродрель. Как знак внимания - приятно, но слегка неуместно. По крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, пишет Eg.ru.

Дарить мужчине букет - разумеется, грамотно составленный и с красивой композицией - уместно только в нескольких ситуациях! А именно:

1. Если цветы входят в состав корпоративных подарков. Вы - владелец крупной компании, поздравляете своих клиентов и поставщиков с праздников. Пену для бритья или дезодорант не подаришь. В этом случае стильный букет с использованием амариллиса, стрелиции или подсолнухов будет выглядеть оригинально.

2. Если вы приглашены на торжественный вечер по поводу дня рождения мужчины. Тогда будет уместно подарить оригинальный букет. Хотя я все же склоняюсь к мысли дарить цветы жене хозяина вечера. Этим вы подчеркнете расположение к хозяину, восхищение его дамой и выразите благодарность за приглашение.

3. Если вы поссорились с любимым мужчиной и очень хотите помириться, но не знаете, как. Составляете оригинальную икебану. Например, цветок в дуле автомата, встаете на колени перед своим любимым и просите прощения. Мол, выбирай цветы, а не войну. От такого сюрприза милый забудет, в чем была причина ссоры.