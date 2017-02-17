Ким Кардашян сделала пластику пупка

36-летняя мама двоих детей была на приеме у врача, где и записала это видео. Она призналась, что после беременности ее пупок стал уже не такой, как раньше. А ведь она, мол, хочет выглядеть настолько прекрасной, насколько возможно.

«Потому я провожу свою субботу с доктором, и это ужасно больно. Но это того стоит. Мы работаем с лазером».

«Те, у кого есть дети, понимают, что бывает с пупком после, и как сильно он меняется, и тогда вы поймете, что нужен доктор, чтобы подтянуть кожу вокруг пупка, чтобы он опять выглядел нормально».

Никто так точно и не понял, в чем именно была проблема и что сделала Ким. Быть может, это был очередной пиар-ход, чтобы просто привлечь к ней внимание.