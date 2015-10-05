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Узнайте, какие признаки выдают хорошую школу

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Беспокойные дни у мам и пап первоклашек начинаются не в сентябре. С марта в Эстонии начинается подача заявлений от родителей будущих первоклассников. Мы расскажем о том, на что нужно обращать внимание при выборе учебного заведения, и о том, как отличить хорошую школу от не очень хорошей.

Для начала погуляйте по коридорам, проникнитесь атмосферой школы. Есть ли в школе современное оборудование, собственные спортивные площадки, налажен ли пропускной режим, достойная ли система питания? Судить только по фасаду не стоит: далеко не всегда внешняя скромность говорит о том, что в самой школе плохие условия. Ухоженность, чистота, все необходимое для учебы – вот то, что действительно важно. Сходите на День открытых дверей в нескольких школах. Не стесняйтесь осмотреть раздевалки, санузлы, столовые, классные комнаты.

Постарайтесь проникнуться атмосферой школы, просто пару раз пройдясь по ее коридорам. Вы услышите, как общаются между собой дети и учителя, посмотрите на обстановку. Хорошая, доброжелательная атмосфера всегда чувствуется – так же, как и напряженность в воздухе.

Погуляйте по территории школы. Хороший знак, если и после занятий на территории школы много детей и они не торопятся расходиться, продолжая общаться.

Не гонитесь за престижем

В некоторые школы попасть труднее. Однако какой бы престижной и желанной ни была для вас школа, главное, чтобы в ней было хорошо вашему ребенку. Родительские амбиции здесь вряд ли уместны. Если ребенку с трудом дается обычная программа, едва ли он будет чувствовать себя комфортно в гимназии с углубленным изучением чего бы то ни было.

Читайте отзывы в интернете, но не стесняйтесь и личной беседы. Поговорите с учениками и родителями в школе, которая вам симпатична. Найти их несложно: чаще всего мамы-папы, бабушки и дедушки встречают детей после уроков. Неплохой показатель, если в школе учится много братьев и сестер. Родители бы не отдали младшего ребенка туда, где совсем не понравилось старшему.

Выбирайте первого учителя

Некоторые родители предпочитают выбирать не школу, а учителя. Личность первого педагога в жизни ребенка действительно определяет многое. Важно, чтобы он смог найти подход к вашему ребенку. Если малыш застенчив, ему будет комфортнее с учителем, обладающим мягким стилем общения. Однако даже более строгий стиль не предусматривает эмоциональной закрытости. Важно, чтобы педагог был готов слышать детей и приходить на помощь в нужный момент.

Для обычного среднестатистического ребенка, у которого все в порядке с интеллектом, сильная программа не так важна. Важнее – адаптация к школе, принятие ее правил. Все это возможно только с правильным педагогом. Он должен быть лояльным и не строгим. Познакомьтесь с учителем, узнайте о нем у родителей и учеников. Педагог не должен гнаться за планом, не видя личности ребенка. Сегодня есть школы, где в начальных классах вообще не ставят оценки и не гонятся за пятерками. Это только на пользу! Ведь в норме ребенок изначально хочет и готов учиться, но сама система это желание отбивает. 

Признаки хорошей школы

Школа должна быть информационно открытой. Хорошо, если у нее есть сайт не просто с информацией о рейтингах, а с интересными вещами. В идеале на нем вы должны увидеть возможность диалога между школой и родителями.

Обратите внимание на запах: в хорошем учебном заведении точно не будет пахнуть туалетом. Школа, которую плохо убирают, нельзя назвать хорошей.

Школьные стены должны «говорить». Если с них на вас смотрят только портреты ученых или они завешаны скучными информационными плакатами, то это очень и очень грустно. На школьных стенах должны быть объявления о мероприятиях, походах, кружках, событиях.

Обратите внимание на самих школьников. Если дети, не зная вас, здороваются с вами – это хорошая школа. Если дети при этом смотрят вам в глаза, то это очень хорошая школа.

Источник: Deti.mail.ru.

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