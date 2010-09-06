Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

Оказывается, каждому знаку Зодиака присуща определенная манера совершать покупки. Сегодня мы расскажем вам именно об этом, пишет Маркетиум.

Овен. Для них шопинг — это настоящий спорт. Они обожают скидки и акции, поэтому готовы вступить в любую схватку за понравившийся товар. Они часто заказывают вещи в интернете, а потом тут же спешат их надеть.

Телец. Они не транжиры, поэтому привыкли тратить деньги лишь на то, что действительно необходимо. К шопингу в онлайн-магазинах относятся негативно. Даже если они решат на целый день отправиться в магазин или на рынок, то все равно не факт, что что-нибудь купят.

Близнецы. Им нравится делать разнообразные покупки в Интернете. И все же чаще всего Близнецы выступают в роли продавцов, а не покупателей.

Рак. Они обожают тратить деньги на посуду, декор, украшения. Раки умеют выбирать хорошие подарки, потому что у них всегда полно идей для покупок.

Лев. Поскольку представители этого знака любят роскошь, то они всегда покупают все, что выглядит дорого и качественно. Львам нравится показывать свои покупки близким.

Дева. Они не любят ходить в магазин спонтанно. Им нравится все тщательно продумывать, составлять списки, распределять бюджет. Дева лучше сходит в магазин дважды, чем купит что-то лишнее.

Весы. Когда дело доходит до дорогостоящих покупок, то представители этого знака Зодиака тщательно взвешивают все “за” и “против”, а потом выбирают наиболее подходящий вариант.

Скорпион. Они нередко становятся коллекционерами, потому что любят покупать раритетные и ценные вещи. Скорпионам не нравится тратить деньги на то, что есть у всех.

Стрелец. Они обожают шопинг! Стрельцы выбирают особенный день, когда можно с утра до вечера посвятить себя покупкам. И все же попахивает транжирством!

Козерог. Они всегда ищут практичные товары, которые будут идеально совмещать в себе и цену, и качество.

Водолей. Они обожают все модное и новое! Им нравится идти в ногу со временем, поэтому при случае Водолеи всегда готовы отправиться за покупками.

Рыбы. Им не очень нравится ходить в магазины, где много народу. Рыбы обращают внимание на эстетическую красоту, поэтому выбирают не только необходимые, но и красивые вещи.

Вот так ходят за покупками представители разных знаков Зодиака. Узнали тут себя? Поспешите в магазин!