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Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Разрыв отношений — болезненная штука, к которой невозможно подготовиться. Но можно заметить наступление развязки. 

Больно, страшно и так не хочется признавать, что ваша история уже дописана и продолжения не будет, но тешить себя иллюзиями и кормить бесплодными мечтами хуже во сто крат! Итак, как понять, что солнце клонится к закату, пишет Маркетиум.

1. Вы не в первом ряду

Раньше все, что происходило в жизни вашего любимого человека, обязательно согласовывалось с вашим существованием. А теперь он или она может преспокойно заняться своими делами, даже не думая о том, что вам необходимо внимание. Один из самых ранних и в тоже время самых сильных “звоночков” — вас убирают с радаров. Конечно, когда у человека нет времени или желания встретиться, это очень красноречиво говорит о его отношении к вам.

2. Вы далеко друг от друга

Такое бывает: вроде вместе, а такое ощущение, что врозь. Между вами возникает то, что разные люди описывают по-разному. Одни называют это стеной, другие — пропастью. Но чем шире становится преграда, тем больше шансов, что ваши отношения вскоре сойдут на нет. У вас всё меньше и меньше поводов для разговора, вы все меньше посвящены в жизнь любимого человека. Это не смертельно, но плохо. Если вовремя не принять меры.

3. Вы разговариваете общими фразами

Начинается все с клише: “отношения не должны быть такими сложными”, “мы слишком разные”, “может быть, мы не созданы друг для друга”. А заканчивается не менее пошлыми в своей банальности фразами типа “давай останемся друзьями”, “дело не в тебе, дело во мне”. Ну, вы поняли, я надеюсь.

4. Медленное отступление

Люди расстаются по-разному. Кто-то встает утром, выпивает привычную чашку кофе и уходит навсегда. Кто-то заканчивает отношения битьем посуды и скандалом. Но чаще всего они исчезают волнообразно, так, как обычно может схлынуть вода. Не сразу, постепенно. Сначала пропадают СМС-ки, потом редкими становятся звонки, потом пресными встречи. А потом все, спектакль окончен.

5. Ваш день никого не интересует

Это лично для меня очень показательный сигнал. Когда человеку неинтересно узнать, как прошел ваш день, что у вас нового, старого, интересного, волнующего, если его это трогает не больше, чем цунами на Фиджи, то отношения скоро умрут.

6. Интуиция

То самое нехорошее чувство, которая заставляет сосать под ложечкой, которое прячется где-то в глубине живота и подсказывает, что творится что-то не то. Мы привыкли полагаться на доводы разума, но чаще всего оказывается прав не он. А этот странный комок страха, подсказывавший, что в вас больше не нуждаются.

7. Вы почти не встречаетесь

Нет свиданий, как таковых. Посиделки у друзей, какие-то встречи вскользь, после работы, возможно, общая постель. Но нет тех встреч, от которых сердце бьется чаще. Кто-то называет это романтикой, я бы назвала живым общением. Пока они есть, вы можете смотреть на свою вторую половинку более-менее чистым взором. Но когда уходит эта часть вашей жизни, не остается, как правило, почти ничего.

8. Вы встречаетесь только в компании

Этот пункт вытекает из предыдущего. На друзей время есть, а друг на друга — нет. Словно, ваш любимый или любимая хочет убить двух зайцев. И там отметиться, и тут повеселиться.

9. Никакого будущего

Вернее, никаких планов на него. Очень важно знать и понимать, что вы есть в долгосрочных планах своей второй половики. Если вы там, то можете отмести все сомнения. Если же нет, если он или она не хочет, боится или стесняется говорить о том, как у вас все будет, велика вероятность, что не будет никак.

10. Вы постоянно ссоритесь

Милые бранятся — только тешатся. Да, но только отчасти. Если вы не можете дня прожить, чтобы не поспорить, не поссориться со своим любимым человеком, то, простите, о какой любви может идти речь? И либо вы вернете тепло в свои отношения, либо им очень скоро придет конец.

11. Позиция защиты

То есть, когда вы чувствуете, что происходит что-то не то, пытаетесь начать разговор на эту тему, но натыкаетесь на отпор: “Да все нормально, что ты выдумываешь!”, “Все у нас хорошо”. И это говорится с остервенением, иначе, если вы докопаетесь до истины, могут вскрыться все гнойные раны. Человек, который хочет сохранить отношения, будет меняться. А философия страуса говорит о том, что никто ничего чинить не собирается. Пускай доламывается.

12. Они бегут от разговора

Возможно, в душе он или она уже решили для себя, что между вами все кончено. Но по каким-то причинам еще этого не озвучили. Тогда они будут изо всех сил стараться, чтобы все шло по их плану. Тут может иметь место страх быть брошенным, боязнь непредвиденного развития событий, трусость, в конце концов.

В любом случае честность — основа любых отношений. И если вы оказались в положении инициатора разрыва, постарайтесь сделать всё максимально безболезненным для своей “бывшей второй половинки”. Если же вы подозреваете, что что-то не так, идите до конца. Требуйте честности и предельной ясности — у вас есть на это право. Право защитить свои чувства, право не тратить время на воскрешение дохлой лошади.

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