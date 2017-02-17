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Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Многие женщины пользуются косметикой каждый день, но мало кто знает, насколько странные ингредиенты можно найти в современных средствах для ухода за лицом и макияжа, пишет Маркетиум.

На самом деле, существуют сотни удивительных составляющих в косметике, которую мы ежедневно наносим на своё лицо.

Вот 3 самых жутких и впечатляющих ингредиента.

1. Насекомое кошениль в помаде

Насекомых собирают с листьев деревьев, затем варят, сушат и растирают в порошок, из которого создается краситель кармин. Кармин зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е120. Его также используют для создания красных оттенков при производстве помады и румян.

2. Слизь улиток в увлажняющем креме

Продукты с содержанием слизистых выделений улиток нередко используются в анти-возрастных кремах. Считается, что слизь хорошо смягчает и разглаживает кожу.

3. Куриный костный мозг в креме

Этот ингредиент используется в качестве противовоспалительного средства. Его часто можно встретить в составе косметики для лица: в обычных и увлажняющих кремах.

Вряд ли кто-то из женщин представляет, что они ежедневно наносят на своё лицо.

А вы давно проверяли список ингредиентов вашей косметики? Попробуйте это сделать, возможно, там найдется что-то очень неожиданное…

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