Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

На самом деле, существуют сотни удивительных составляющих в косметике, которую мы ежедневно наносим на своё лицо.
Вот 3 самых жутких и впечатляющих ингредиента.
1. Насекомое кошениль в помаде
Насекомых собирают с листьев деревьев, затем варят, сушат и растирают в порошок, из которого создается краситель кармин. Кармин зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е120. Его также используют для создания красных оттенков при производстве помады и румян.
2. Слизь улиток в увлажняющем креме
Продукты с содержанием слизистых выделений улиток нередко используются в анти-возрастных кремах. Считается, что слизь хорошо смягчает и разглаживает кожу.
3. Куриный костный мозг в креме
Этот ингредиент используется в качестве противовоспалительного средства. Его часто можно встретить в составе косметики для лица: в обычных и увлажняющих кремах.
Вряд ли кто-то из женщин представляет, что они ежедневно наносят на своё лицо.
А вы давно проверяли список ингредиентов вашей косметики? Попробуйте это сделать, возможно, там найдется что-то очень неожиданное…