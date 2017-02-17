Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!

1. 70% аминокислот авокадо находятся в косточках, их масло может снизить уровень холестерина и помочь предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Маркетиум.

2. Научные исследования подтвердили, что косточка авокадо — это один из продуктов, который содержит большое количество растворимых волокон, помогающих улучшить проходимость кишечника.

3. Она также содержит большое количество фенольных составляющих, которые способствуют предотвращению язвы желудка, бактериальных заболеваний и вирусов.

4. Косточки авокадо помогают бороться с воспалением желудочно-кишечного тракта и диареей.

5. Укрепляют иммунную систему и могут предотвратить истощающие заболевания.

6. Косточки авокадо содержат большое количество антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток и омолаживают их (при внутреннем и наружном применении).

7. Масло косточек придаст дополнительный блеск волосам и поможет предотвратить перхоть.

8. При частом использовании, противовоспалительные свойства косточек помогают унять боли в суставах и мышцах.

9. Благодаря повышенному количеству глутатиона они являются отличным дополнением для естественного лечения астмы.

10. Волокна и жиры, содержащиеся в косточках, придают дополнительный заряд бодрости и могут насытить нас, уменьшая тревогу и помогая сбросить вес.

Для правильного употребления косточки авокадо, во-первых, необходимо очистить ее от тонкого слоя тёмной (кофейной) шкурки и перетереть на тёрке.

Из измельчённого продукта можно приготовить настои, прокипятив его в течении 10 минут, а в остальные 5 минут поставить натстояться, или употреблять как украшение к салатам, тушёным блюдам, пастам и в качестве приправы.

В поджаренном виде смесь можно измельчить (в кофеварке, например) для хранения в виде порошка.

Но необходимо учитывать еще кое что: при употреблении в больших количествах косточки авокадо могут спровоцировать запор. Поэтому ешьте умеренно.

Для наружного применения:

1. Для устранения болей в суставах и мышцах необходимо истолочь косточки и смешать их со спиртом, настоять одну неделю. Затем используйте смесь для массажа болевых зон.

2. Порошок косточек можете использовать для того, чтобы сделать мази для нанесения на прыщи и фурункулы, благодаря чему они быстро высыхают. Смешайте порошок косточек с небольшим количеством тёплой воды до образования пасты. Нанесите пасту на два слоя марли и приложите к коже на 5 или 10 минут. Повторяйте процедуру каждый день, при необходимости.

3. Чтобы волосы были блестящие и не было перхоти (процедура не рекомендуется для жирных волос): перетрите целые косточки, не обжаривая. Затем смешайте их с касторовым маслом и оставьте настояться на один день. Используйте смесь для массирования кожи головы. Потом замотайте голову в полотенце и оставьте на один час.

4. Для очищения и тонизирования кожи используйте наносите порошок из перемеленных косточек.