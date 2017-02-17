Суббота, 18. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Авокадо — это исключительно питательный продукт, который обладает множеством преимуществ. Но есть одна деталь: вы, как и большинство людей, наверняка выбрасываете в мусорное ведро самую питательную его часть — косточки. А зря! И вот почему:

1. 70% аминокислот авокадо находятся в косточках, их масло может снизить уровень холестерина и помочь предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Маркетиум.

2. Научные исследования подтвердили, что косточка авокадо — это один из продуктов, который содержит большое количество растворимых волокон, помогающих улучшить проходимость кишечника.

3. Она также содержит большое количество фенольных составляющих, которые способствуют предотвращению язвы желудка, бактериальных заболеваний и вирусов.

4. Косточки авокадо помогают бороться с воспалением желудочно-кишечного тракта и диареей.

5. Укрепляют иммунную систему и могут предотвратить истощающие заболевания.

6. Косточки авокадо содержат большое количество антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток и омолаживают их (при внутреннем и наружном применении).

7. Масло косточек придаст дополнительный блеск волосам и поможет предотвратить перхоть.

8. При частом использовании, противовоспалительные свойства косточек помогают унять боли в суставах и мышцах.

9. Благодаря повышенному количеству глутатиона они являются отличным дополнением для естественного лечения астмы.

10. Волокна и жиры, содержащиеся в косточках, придают дополнительный заряд бодрости и могут насытить нас, уменьшая тревогу и помогая сбросить вес.

Для правильного употребления косточки авокадо, во-первых, необходимо очистить ее от тонкого слоя тёмной (кофейной) шкурки и перетереть на тёрке.

Из измельчённого продукта можно приготовить настои, прокипятив его в течении 10 минут, а в остальные 5 минут поставить натстояться, или употреблять как украшение к салатам, тушёным блюдам, пастам и в качестве приправы.

В поджаренном виде смесь можно измельчить (в кофеварке, например) для хранения в виде порошка.

Но необходимо учитывать еще кое что: при употреблении в больших количествах косточки авокадо могут спровоцировать запор. Поэтому ешьте умеренно.

Для наружного применения:

1. Для устранения болей в суставах и мышцах необходимо истолочь косточки и смешать их со спиртом, настоять одну неделю. Затем используйте смесь для массажа болевых зон.

2. Порошок косточек можете использовать для того, чтобы сделать мази для нанесения на прыщи и фурункулы, благодаря чему они быстро высыхают. Смешайте порошок косточек с небольшим количеством тёплой воды до образования пасты. Нанесите пасту на два слоя марли и приложите к коже на 5 или 10 минут. Повторяйте процедуру каждый день, при необходимости.

3. Чтобы волосы были блестящие и не было перхоти (процедура не рекомендуется для жирных волос): перетрите целые косточки, не обжаривая. Затем смешайте их с касторовым маслом и оставьте настояться на один день. Используйте смесь для массирования кожи головы. Потом замотайте голову в полотенце и оставьте на один час.

4. Для очищения и тонизирования кожи используйте наносите порошок из перемеленных косточек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавокадожизньсовет
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:12
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!
14:58
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!
12:51
Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
11:53
Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака
20:04
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
17:20
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
16:37
Ким Кардашян сделала пластику пупка
16:01
Последствия фастфуда для ваших детей
15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
15:07
Узнайте, какие признаки выдают хорошую школу
15:00
Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann
14:15
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему! (1)
14:00
20 вещей, которые лучше, чем секс
13:58
Курьез: женщину оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу
13:01
Врачи обрушились на Гвинет Пэлтроу, которая советует пить йод
12:45
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой
12:41
Эстонская певица Таня Михайлова планирует стать матерью
11:54
Пол ребенка напрямую влияет на самочувствие матери во время беременности
11:46
Периодический отказ от сахара – новая формула сохранения здоровья
Все новости
ФэшнЦеликом
Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann

Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!

Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!

Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...

Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...

Периодический отказ от сахара – новая формула сохранения здоровья

Периодический отказ от сахара – новая формула сохранения здоровья

16. фев
Должна знать каждая женщина: десять молчаливых, но очень опасных болезней
Самые читаемые
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(3)
Топ комментариев
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(3)
Шик, блеск и гламур: Диана Денисова показала новую зимнюю коллекцию(2)
Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду(1)
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ...(1)
Как стать лучшей любовницей в его жизни(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьволосыгороскопгрудьдетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователикофелюбовьмужчинамужчиныотношенияпродуктырецептродителисексспециалистыученыеэксперты
LimonЦеликом
Будьте осторожны! Сегодня под покровом ночи в Тарту распространится VIRUS!

Будьте осторожны! Сегодня под покровом ночи в Тарту распространится VIRUS!

Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!

Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)

15:55
Сегодня Эстония сделает свой выбор: не пропусти второй полуфинал Eesti Laul!
14:15
Видео: Юлия Барановская с шиком обустроила гостиную в новой квартире
13:39
Бузова и Тарасов сцепились на людях
13:15
Это самая жуткая фотография! А вы уже поняли, почему?
Rus.Postimees.eeЦеликом
Исследование: смотрите, за кого готовы голосовать жители Эстонии на местных выборах

Исследование: смотрите, за кого готовы голосовать жители Эстонии на местных выборах (1)

Государство ужесточит контроль за людьми

Государство ужесточит контроль за людьми (2)

Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

16:05
В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд
15:51
Центристы ставят целью продолжить работу в Таллинне
15:40
С Тиллерсоном произошел новый казус
15:30
Должников будут штрафовать со дня
ВпрокЦеликом
Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

17. фев
Вопрос юристу: где найти управу на соседей?
Погода
Галерея: в Таллинн пришла весна

Галерея: в Таллинн пришла весна

Погода на выходных порадует теплом

Погода на выходных порадует теплом

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees