Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...

Вы, наверное, удивитесь, но стареть начинает другая часть тела. Это грудь.

Исследование, опубликованное в журнале Genome Biology, показывает, что ткани груди наиболее чувствительны к процессу старения, пишет Маркетиум.

Женская грудь подвергается ряду воздействий, которые вызывают старение. Прежде всего, это изменение в размере, вызванное похудением, набором веса или беременностью. Именно оно провоцирует растяжение тканей, за счет чего они теряют эластичность. Этот процесс можно замедлить, если увлажнять кожу груди каждый день так, как мы делаем это с лицом.

Еще один фактор, который влияет на грудь, это солнце. Бикини, топы с глубоким декольте, сарафаны – все это позволяет УФ лучам проникнуть в зону груди. Чтобы предотвратить или уменьшить воздействие солнца, следует наносить солнцезащитные кремы на зону груди. Это касается даже тех дней, когда солнце скрыто за облаками.

Теперь вы знаете, что следует защищать не только кожу лица от преждевременного старения, но и грудь. Будьте здоровы и красивы!