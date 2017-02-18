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Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Овощное рагу из Франции, которое стало известно многим после дебюта мультфильма студии Disney Pixar. Оно действительно имеет исконно французские корни, ведь родиной этого блюда является Прованс, пишет Маркетиум.

Легкое, летнее и очень полезное оно подойдет и на завтрак, оно идеально подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин. Серьезно! А сочетание нежирного сыра и овощей делает его не только другом вашей фигуры, но и редким удовольствием! Ленивым этот рецепт называется только потому, что вам не нужно будет мучиться над предварительной обжаркой каждого кусочка.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • 2 помидора;
  • 1 морковка;
  • 150 г брынзы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1–2 ст. л. сметаны;
  • соль, подсолнечное масло по вкусу.

Баклажаны промойте и сделайте поперечные надрезы, не доходя до конца. Толщина ломтиков должна быть не больше 1 см. Посолите каждый надрез и оставьте овощи минут на 15. После снова промойте баклажаны и замочите их на 20 минут в холодной воде, чтобы ушла горечь. Нарежьте тонкими кружками помидоры и морковь. Далее достаньте баклажан из воды, каждый надрез смажьте растительным маслом и поочередно вставьте в них кружки помидоров и моркови.

Брынзу смешайте с мелко нарезанным или пропущенным через пресс чесноком и сметаной. Положите эту начинку в каждый надрез, а оставшейся смажьте баклажаны сверху. Застелите противень пергаментом и смажьте его растительным маслом, выложите баклажаны. Чтобы они не переворачивались, воткните по бокам зубочистки.Запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов 40–50 минут. Для образования румяной корочки, в последние 5–7 минут запекания включите режим гриля.

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