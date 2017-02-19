Воскресенье, 19. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Предложение руки и сердца – волнующий и радостный момент в жизни каждой женщины. Романтическая атмосфера, милый на коленях и маленькое блестящее колечко, символизирующее его любовь к вам… 

Однако многие женщины носят обручальное кольцо на мизинце, что это означает и откуда пошла мода на этот тренд? Soulpost поможет разобраться.

Обручальное кольцо, надетое на мизинец, означает, что женщина принимает и любит саму себя. Идея кольца на мизинце в том, что вы должны любить себя больше, чем всех остальных. Это не значит, что вы должны быть эгоисткой, просто вы должны по-настоящему любить себя прежде всего.

На сегодняшний момент носить обручальное кольцо на мизинце стало настолько популярным, что некоторые ювелирные компании продают ювелирные изделия такого типа по более высокой цене. Кроме того, влюбленным также предлагают приобрести 2 одинаковых кольца на мизинец каждой руки.

А создали этот тренд несколько знаменитостей, среди которых обворожительные актрисы Марго Робби и Эми Адамс.

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