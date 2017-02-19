Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Об этом необычном случае стремительного старения в раннем возрасте рассказало издание The Daily Mail.

Британка Зара Хартшорн уже привыкла к тому, что ее принимают за пожилую женщину. Но девушке от этого не легче, ведь свое 20-летие она отметила совсем недавно. Науке известны примеры старения у молодых людей в случае прогерии, являющейся редкой генетической аномалией, пишет Medikforum. Но данной болезни у Зары нет.

Как оказалось, эта девушка выглядит старо из-за другого редкого генетического дефекта - дерматолиза. Подобное отклонение, известное также как дерматолиз Алибера и халазодермия, запускает патологические процессы в клетках кожи, делая ее атрофической, пастозной, легко оттягиваемой и образующей дряблые складки. Этот недуг молодая британка унаследовала от матери, у которой тоже имеется дерматолиз, хотя и не столь тяжелый.

В настоящее время Зара Хартшорн находится под наблюдением врачей. Но медики пока не могут предложить девушке такого способа лечения, который бы вернул ей молодой и адекватный возрасту вид. К пластике, как способу решить проблему, Зара уже прибегала. В 16 лет вместе с матерью она улетела в США, где им обеим были сделаны сложные пластические операции.

Но эффект от процедур оказался не слишком продолжительным.

«Вернувшись домой, я почувствовала себя увереннее и даже нашла бойфренда. Но теперь я выгляжу так, будто и не было подтяжки, особенно, когда улыбаюсь. Я снова чувствую себя старухой, хотя мне всего лишь 20 лет», - поделилась переживаниями она.