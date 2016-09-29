Прежде всего стоит начать с питания. Правильно подобранный рацион значительно повысит шансы получить красивые волосы, передает lady.tochka.net.

Уход за волосами весной: полезные советы

Прежде всего дай волосам отдохнуть какое-то время. Откажись от стайлинговых средств и сложных укладок, которые и без того портят волосы.

Повремени с окрашиванием волос. Любая окраска все же портит волосы, поэтому пока ты занимаешься их восстановлением, лучше будет отказаться от этого необходимого ритуала.

Подстриги посечённые кончики. Это облегчит волосы, обновит их и придаст лучший вид твоей прическе.

Подбери питательный уход. Выбери шампунь и маску для волос с более активными компонентами, такими как гиалоурановая кислота, аминокислоты, различные растительные компоненты и природные масла.

Обязательно используй термозащиту для волос. Лучше всего в данном случае подойдет масло. Оно защитит волосы и в то же время напитает их дополнительными витаминами.

Подбери правильную технику для укладки волос. Это важный пункт, так как фен и утюжок для выравнивания волос – наши ежедневные помощники. И важно, чтобы они тоже защищали наши волосы. Прогресс не стоит на месте, и технику для волос это тоже коснулось.

Мощным реабилитационным средством для поврежденных волос является ампульное восстановление. В ампулах содержится максимальная концентрация протеинов и витаминных комплексов. Состав ампул нужно наносить на влажные вымытые волосы, втирая также и в кожу головы. Ампулы применяются через одно мытьё головы в течение одного месяца.

Также для иссушенных тонких волос можно использовать средства с пантенолом, которые притягивают молекулы воды внутрь волоса и не дают им испаряться. Пантенол также придает волосам дополнительный объем. Результат действия применения средства с пантенолом будет виден через 3-4 недели.