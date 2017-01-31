Вкусно и разнообразно: чем порадовать себя в Великий пост

В течение 49 дней поста люди, которые решили его соблюдать, едят постную пищу по особому графику – календарю питания, пишет Ivona.

Итак, какие продукты можно есть во время Великого поста:

Свежие овощи

Капуста

Белокочанную капусту в пост тушат, можно с добавками:

небольшого количества квашеной капусты;

с морковью, томатной пастой и молотым красным перцем;

грибами;

черносливом.

Цветную можно есть отварной, добавлять в жаркое или поджаривают на растительном масле с добавлением красного молотого перца, приправы карри и толченого чеснока.

Брюссельская капуста очень сытна и вкусна, если ее просто отварить в течение 4-5 минут и тут же остудить в холодной воде (чтобы капуста сварилась равномерно, сделай крестообразный неглубокий надрез у основания каждого кочанчика) и подать, полив растительным маслом и щедро приправив свежемолотым черным перцем и солью. И не забывай о кольраби – из нее выходят не только отменные салаты, но и жаркое.

Сельдерей отваривают с картофелем и превращают в пюре. Также небольшие кусочки тушат с остальными овощами в рагу.

Стручковая фасоль к постному столу попадает в замороженном виде. Приваренная в подсоленной воде в течение 3-4 минут, а затем обжаренная на растительном масле с давленым чесноком, она служит прекрасным основным блюдом.

Морковь в представлении не нуждается. Однако мы забываем, что ее можно не просто потереть на терке и отправить в поджарку с луком. Ее можно нарезать ломтиками по диагонали, припустить несколько минут, а затем, полив медом, приправив солью, перцем и кориандром и сбрызнув маслом или маргарином, запечь в духовке. Получится чудесный глазированный гарнир.

Картофель в Пост подают не только отваренным или в виде пресного пюре. Его вкусно запечь с корнеплодами, потушить с овощами. Но главное – не бояться экспериментов с пряностями.

Тыква в Пост – это и основное блюдо, и десерт, и суп. А еще можешь попробовать запечь в тыкве рисовую кашу.

К сожалению, свежие баклажаны, сладкий перец, помидоры и кабачки в Пост – не самые доступные и, что главное, не самые вкусные и полезные овощи. Но нечасто, ради разнообразия, не отказывай себе в них. А чтобы сделать вкус зимних помидоров, огурцов и перцев ярче, сбрызгивай их ароматными маслами (кукурузным, нерафинированным подсолнечным, оливковым, тыквенным, ореховым) и приправляй пряностями. А вот свежая зелень на столе в Пост может и должна присутствовать. И не только покупная – вырастить лук или укроп на подоконнике не составляет труда. Листовые салаты, шпинат, щавель, петрушка, кинза, базилик – комбинируй их и добавляй салаты и закуски.

Рыба и морепродукты

По строгому канону, на протяжении Великого Поста есть два дня, когда разрешается употреблять рыбу: это Благовещение (7 апреля) и Вербное Воскресенье (8 апреля). Мнения о том, можно ли употреблять морепродукты в этот период, разнятся. Одни уверены, что креветки разрешены только на Благовещение и Вербное Воскресенье, другие считают, что можно употреблять их и в другие дни.

Заготовки

Консервированные овощи – кукуруза, горошек, фасоль в собственном соку или в томате, чечевица, смесь бобовых и овощные смеси могут служить как готовым гарниром, так и составляющей частью блюда.

Сладкая консервация – компоты, варенья, джемы, конфитюры. Их можно есть с чаем и варить на их основе кисели, готовить начинку для пирогов и пирожков.

Сладкое

Сухофрукты приветствуются на постном столе. Курага, чернослив, изюм, финики, вишни, бананы, ананасы, яблоки, груши – попробуй их в качестве перекуса, добавляй в каши, салаты, к тушеным овощам. Наконец, вари узвар или кисель.

Свежие фрукты: яблоки, цитрусы (мандарины, грейпфруты, апельсины, лимоны), виноград, клюква, гранаты употребляй в сыром виде и добавляй в салаты, вторые блюда, готовь десерты.

Кроме этого можно мармелад, зефир, халву, казинаки, овсяное печенье, горький шоколад без добавления молока, клюква в сахарной пудре, леденцы, мед, сахар, рахат-лукум – все это постные продукты (но на всякий случай изучи этикетку).