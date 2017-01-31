Воскресенье, 19. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вкусно и разнообразно: чем порадовать себя в Великий пост

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Самый древний и важный в христианстве пост – Великий, длится 7 недель. Он символизирует 40-дневный пост Спасителя в пустыне и Страсти Христовы. 

В течение 49 дней поста люди, которые решили его соблюдать, едят постную пищу по особому графику – календарю питания, пишет Ivona.

Итак, какие продукты можно есть во время Великого поста:

Свежие овощи

Капуста

Белокочанную капусту в пост тушат, можно с добавками:

  • небольшого количества квашеной капусты;
  • с морковью, томатной пастой и молотым красным перцем;
  • грибами;
  • черносливом.

Цветную можно есть отварной, добавлять в жаркое или поджаривают на растительном масле с добавлением красного молотого перца, приправы карри и толченого чеснока.

Брюссельская капуста очень сытна и вкусна, если ее просто отварить в течение 4-5 минут и тут же остудить в холодной воде (чтобы капуста сварилась равномерно, сделай крестообразный неглубокий надрез у основания каждого кочанчика) и подать, полив растительным маслом и щедро приправив свежемолотым черным перцем и солью. И не забывай о кольраби – из нее выходят не только отменные салаты, но и жаркое.

Сельдерей отваривают с картофелем и превращают в пюре. Также небольшие кусочки тушат с остальными овощами в рагу.

Стручковая фасоль к постному столу попадает в замороженном виде. Приваренная в подсоленной воде в течение 3-4 минут, а затем обжаренная на растительном масле с давленым чесноком, она служит прекрасным основным блюдом.

Морковь в представлении не нуждается. Однако мы забываем, что ее можно не просто потереть на терке и отправить в поджарку с луком. Ее можно нарезать ломтиками по диагонали, припустить несколько минут, а затем, полив медом, приправив солью, перцем и кориандром и сбрызнув маслом или маргарином, запечь в духовке. Получится чудесный глазированный гарнир.

Картофель в Пост подают не только отваренным или в виде пресного пюре. Его вкусно запечь с корнеплодами, потушить с овощами. Но главное – не бояться экспериментов с пряностями. 

Тыква в Пост – это и основное блюдо, и десерт, и суп. А еще можешь попробовать запечь в тыкве рисовую кашу.

К сожалению, свежие баклажаны, сладкий перец, помидоры и кабачки в Пост – не самые доступные и, что главное, не самые вкусные и полезные овощи. Но нечасто, ради разнообразия, не отказывай себе в них. А чтобы сделать вкус зимних помидоров, огурцов и перцев ярче, сбрызгивай их ароматными маслами (кукурузным, нерафинированным подсолнечным, оливковым, тыквенным, ореховым) и приправляй пряностями. А вот свежая зелень на столе в Пост может и должна присутствовать. И не только покупная – вырастить лук или укроп на подоконнике не составляет труда. Листовые салаты, шпинат, щавель, петрушка, кинза, базилик – комбинируй их и добавляй салаты и закуски.

Рыба и морепродукты

По строгому канону, на протяжении Великого Поста есть два дня, когда разрешается употреблять рыбу: это Благовещение (7 апреля) и Вербное Воскресенье (8 апреля). Мнения о том, можно ли употреблять морепродукты в этот период, разнятся. Одни уверены, что креветки разрешены только на Благовещение и Вербное Воскресенье, другие считают, что можно употреблять их и в другие дни.

Заготовки

Консервированные овощи – кукуруза, горошек, фасоль в собственном соку или в томате, чечевица, смесь бобовых и овощные смеси могут служить как готовым гарниром, так и составляющей частью блюда.

Сладкая консервация – компоты, варенья, джемы, конфитюры. Их можно есть с чаем и варить на их основе кисели, готовить начинку для пирогов и пирожков.

Сладкое

Сухофрукты приветствуются на постном столе. Курага, чернослив, изюм, финики, вишни, бананы, ананасы, яблоки, груши – попробуй их в качестве перекуса, добавляй в каши, салаты, к тушеным овощам. Наконец, вари узвар или кисель.

Свежие фрукты: яблоки, цитрусы (мандарины, грейпфруты, апельсины, лимоны), виноград, клюква, гранаты употребляй в сыром виде и добавляй в салаты, вторые блюда, готовь десерты.

Кроме этого можно мармелад, зефир, халву, казинаки, овсяное печенье, горький шоколад без добавления молока, клюква в сахарной пудре, леденцы, мед, сахар, рахат-лукум – все это постные продукты (но на всякий случай изучи этикетку).

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвеликий постедажизньпостсемьясовет
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:35
Вкусно и разнообразно: чем порадовать себя в Великий пост
14:34
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
14:05
Уход за волосами весной: полезные советы
12:54
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака
12:20
Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом
11:42
Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце
20:01
До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением
15:12
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!
14:58
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться! (3)
12:51
Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
11:53
Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака
20:04
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
17:20
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
16:37
Ким Кардашян сделала пластику пупка
16:01
Последствия фастфуда для ваших детей
15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
15:07
Узнайте, какие признаки выдают хорошую школу
15:00
Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann
14:15
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему! (1)
Все новости
ФэшнЦеликом
Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце

Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!

Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться! (3)

Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...

Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...

17. фев
Периодический отказ от сахара – новая формула сохранения здоровья
Самые читаемые
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!(3)
Уход за волосами весной: полезные советы
Топ комментариев
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(5)
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!(3)
Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО(1)
Девять способов разоблачить измену партнера(1)
Как стать лучшей любовницей в его жизни(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьволосыгороскопгрудьдетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеисследованиеисследованияисследователикофелюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыспособученыеэксперты
LimonЦеликом
Фото: папарацци подловили 48-летнюю Дженнифер Энистон в купальнике

Фото: папарацци подловили 48-летнюю Дженнифер Энистон в купальнике

Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!?

Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!? (1)

Она просто сияет! Анджелина Джоли наконец оправилась после развода с Брэдом Питтом (фото)

Она просто сияет! Анджелина Джоли наконец оправилась после развода с Брэдом Питтом (фото)

14:55
Мотай на ус: десять ошибок, из-за которых твой телефон выходит из строя уже через пару лет
14:34
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
14:00
Младшая дочь Маши Распутиной страдает от несчастной любви
13:27
Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Четыре страны НАТО в случае угрозы готовы обратиться за помощью к России

Четыре страны НАТО в случае угрозы готовы обратиться за помощью к России (2)

Докатились: почему молодежь проваливает экзамены по вождению?

Докатились: почему молодежь проваливает экзамены по вождению? (2)

СМИ: солдатам НАТО выдали путеводитель по Таллинну с описанием лучших стрип-клубов

СМИ: солдатам НАТО выдали путеводитель по Таллинну с описанием лучших стрип-клубов

14:25
Вопрос читателя: может ли поход в баню быть опасен для родимых пятен?
14:15
Елена Скульская: почему писатель счастливее президента
13:40
Директор эстонского детского сада: у русских детей должен быть выбор
13:02
Telegraf: Россия причастна к перевороту в Черногории (6)
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт?

Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт? (6)

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

18. фев
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?
Погода
Видео: стало известно, когда в Эстонию придет настоящая весна и каким будет лето

Видео: стало известно, когда в Эстонию придет настоящая весна и каким будет лето

Фотоновость: на небе появились сразу три солнца

Фотоновость: на небе появились сразу три солнца

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees