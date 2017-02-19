Воскресенье, 19. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Паста с соусом в одной сковороде всего за девять минут: пошаговый рецепт

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Этот гениальный рецепт пасты, приготовленной в одной сковороде с соусом всего за девять минут, уже облетел весь интернет, пишет Маркетиум

Мы тоже решили помочь вам облегчить себе жизнь на кухне, а это значит, что больше не нужно ждать, пока закипит вода в большой кастрюле, или ломать голову над изобретением нового соуса, который бы гармонично дополнил обычные спагетти на ужин. Вам потребуется лишь одна сковорода и девять минут времени.

Ингредиенты:

  • спагетти — 350 г
  • помидоры черри — 350 г
  • луковица — 1 шт.
  • чеснок — 4 зубчика
  • сушеная паприка — 0,5 ч.л.
  • свежий базилик — 2 веточки
  • оливковое масло — 2 ст.л.
  • соль
  • свежемолотый черный перец
  • вода — 4 ст.
  • немного тертого пармезана

Приготовление:

  1. Помидоры разрежьте на половинки, лук и чеснок тонко нарежьте. У базилика оборвите листики, стебли порубите — использоваться будут и листики, и стебли.
  2. В глубокую сковороду выложите спагетти, помидоры, лук, чеснок, паприку, базилик. Влейте оливковое масло, добавьте 2 ч.л. соли, 0,25 ч.л. перца и всю воду.
  3. Доведите до кипения на большом огне. Кипятите, часто помешивая пасту щипцами, пока она не сварится до состояния “аль денте”, а вода почти полностью не выкипит. Это займет примерно девять минут.
  4. В конце приготовления приправьте блюдо солью и перцем по вкусу, выложите на 4 тарелки, украсьте листиками базилика.
  5. Подавайте, присыпав пармезаном и сбрызнув немного оливковым маслом.

Вот так быстро и просто можно приготовить спагетти в красочном соусе. Ну, а для тех, кто не любит блюда без мяса, пара кусочков бекона или копченой курочки совсем не повредит. Приятного аппетита!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпастарецепт
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:42
Глубокое декольте – прошлый век! Новый сексуальный тренд разорвал Сеть вдребезги (фото)
15:08
Паста с соусом в одной сковороде всего за девять минут: пошаговый рецепт
14:35
Вкусно и разнообразно: чем порадовать себя в Великий пост
14:34
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
14:05
Уход за волосами весной: полезные советы
12:54
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака
12:20
Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом
11:42
Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце
20:01
До и после: ведущая Eesti Laul Элина Нечаева поразила перевоплощением
15:12
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!
14:58
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться! (3)
12:51
Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
11:53
Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака
20:04
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
17:20
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
16:37
Ким Кардашян сделала пластику пупка
16:01
Последствия фастфуда для ваших детей
15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
15:07
Узнайте, какие признаки выдают хорошую школу
Все новости
ФэшнЦеликом
Глубокое декольте – прошлый век! Новый сексуальный тренд разорвал Сеть вдребезги (фото)

Глубокое декольте – прошлый век! Новый сексуальный тренд разорвал Сеть вдребезги (фото)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!

Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться! (3)

Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...

Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...

17. фев
Периодический отказ от сахара – новая формула сохранения здоровья
Самые читаемые
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
Глубокое декольте – прошлый век! Новый сексуальный тренд разорвал Сеть вдребезги (фото)
Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом
Паста с соусом в одной сковороде всего за девять минут: пошаговый рецепт
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака
Топ комментариев
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(5)
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!(3)
Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО(1)
Девять способов разоблачить измену партнера(1)
Как стать лучшей любовницей в его жизни(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьволосыгороскопгрудьдетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеисследованиеисследованияисследователикофелюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыспособученыеэксперты
LimonЦеликом
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!

Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!

Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!?

Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!? (1)

Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!

Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!

16:25
Не спрятаться, не скрыться... Ситуации, в которых женщина не откажется от секса
16:10
Видео: 55-летняя Роза Сябитова исполнила горячий танец со стриптизером
15:56
Фото: Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь
15:40
Как точно! Названы три главных лжеца по знаку Зодиака
Rus.Postimees.eeЦеликом
Четыре страны НАТО в случае угрозы готовы обратиться за помощью к России

Четыре страны НАТО в случае угрозы готовы обратиться за помощью к России (5)

Президент Эстонии высказалась о санкциях в отношении России

Президент Эстонии высказалась о санкциях в отношении России (20)

Бывшая соратница Сависаара: он никогда никому не доверял

Бывшая соратница Сависаара: он никогда никому не доверял

15:58
В Эквадоре президентом могут выбрать Ленина
15:50
Скончался выдающийся эстонский шахматист
15:33
США перебросят в Польшу тысячу военнослужащих
15:16
Страшный пожар принес фирме крупнейшую компенсацию по страховке
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт?

Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт? (6)

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

18. фев
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?
Погода
Видео: стало известно, когда в Эстонию придет настоящая весна и каким будет лето

Видео: стало известно, когда в Эстонию придет настоящая весна и каким будет лето

Фотоновость: на небе появились сразу три солнца

Фотоновость: на небе появились сразу три солнца

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees