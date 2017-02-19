Паста с соусом в одной сковороде всего за девять минут: пошаговый рецепт

Мы тоже решили помочь вам облегчить себе жизнь на кухне, а это значит, что больше не нужно ждать, пока закипит вода в большой кастрюле, или ломать голову над изобретением нового соуса, который бы гармонично дополнил обычные спагетти на ужин. Вам потребуется лишь одна сковорода и девять минут времени.

Ингредиенты:

спагетти — 350 г

помидоры черри — 350 г

луковица — 1 шт.

чеснок — 4 зубчика

сушеная паприка — 0,5 ч.л.

свежий базилик — 2 веточки

оливковое масло — 2 ст.л.

соль

свежемолотый черный перец

вода — 4 ст.

немного тертого пармезана

Приготовление:

Помидоры разрежьте на половинки, лук и чеснок тонко нарежьте. У базилика оборвите листики, стебли порубите — использоваться будут и листики, и стебли. В глубокую сковороду выложите спагетти, помидоры, лук, чеснок, паприку, базилик. Влейте оливковое масло, добавьте 2 ч.л. соли, 0,25 ч.л. перца и всю воду. Доведите до кипения на большом огне. Кипятите, часто помешивая пасту щипцами, пока она не сварится до состояния “аль денте”, а вода почти полностью не выкипит. Это займет примерно девять минут. В конце приготовления приправьте блюдо солью и перцем по вкусу, выложите на 4 тарелки, украсьте листиками базилика. Подавайте, присыпав пармезаном и сбрызнув немного оливковым маслом.

Вот так быстро и просто можно приготовить спагетти в красочном соусе. Ну, а для тех, кто не любит блюда без мяса, пара кусочков бекона или копченой курочки совсем не повредит. Приятного аппетита!