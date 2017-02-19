Глубокое декольте – прошлый век! Новый сексуальный тренд разорвал Сеть вдребезги (фото)

Казалось бы, велосипед уже не изобретешь, но маркетологи и дизайнеры умеют творчески обыграть уже отжившую идею. В общем, изобретательность как всегда зашкаливает. Вспомни хотя бы образцы высокого стиля, продемонстрированные на Неделе моды в Нью-Йорке.

Обладательницы первого размера могут вздохнуть с облегчением и избавиться от тесных бюстгальтеров с пушапом. На смену глубокому декольте пришла мода на разрезы под грудью, которые не меньше приковывают взгляды мужской аудитории.

Тенденция родилась на показе коллекции Calvin Klein сезона осень-зима — 2017. Звезды тут же подхватили свежий фешен-трюк, а кто-то даже и преуспел с ним.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко. Фото: Scanpix/AFP

Леди Гага

Леди Гага. Фото: Scanpix/PA Images

Разрезы над грудью и разрезы под ягодицами от Кайли Дженнер. Интересно, что дальше?