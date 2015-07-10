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Грудное вскармливание защищает женщин от метаболического синдрома

Krasotka.ee
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В новом исследовании приняли участие более 4700 корейских женщин в возрасте от 19 до 50 лет. Исследователи выяснили: длительное кормление грудью уменьшало вероятность развития метаболического синдрома. Это комплекс нарушений, повышающих риск сердечного приступа, инсульта и диабета, сообщает UPI.com.

Участниц исследования разделили на четыре группы. Женщины из первой группы на протяжении всей своей жизни кормили грудью меньше пяти месяцев, из второй - от 6 до 11 месяцев, из третьей - от 12 до 23 месяцев, а из четвертой - больше 24 месяцев. Ученые обнаружили, что риске метаболического синдрома у женщин, которые кормили грудью в течение 12 месяцев или больше, был существенно ниже, чем у тех, кто кормил грудью меньше 12 месяцев.

Кстати, ранее специалисты из Франции установили: грудное вскармливание делает ребенка менее привередливым в еде. Исследование показало, что в возрасте 6 лет у детей, которых кормили грудью, а затем разными пюре, диеты оказались самыми разнообразными. Кроме того, этим детям чаще хотелось попробовать новые овощи.

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