Грудное вскармливание защищает женщин от метаболического синдрома

Участниц исследования разделили на четыре группы. Женщины из первой группы на протяжении всей своей жизни кормили грудью меньше пяти месяцев, из второй - от 6 до 11 месяцев, из третьей - от 12 до 23 месяцев, а из четвертой - больше 24 месяцев. Ученые обнаружили, что риске метаболического синдрома у женщин, которые кормили грудью в течение 12 месяцев или больше, был существенно ниже, чем у тех, кто кормил грудью меньше 12 месяцев.

Кстати, ранее специалисты из Франции установили: грудное вскармливание делает ребенка менее привередливым в еде. Исследование показало, что в возрасте 6 лет у детей, которых кормили грудью, а затем разными пюре, диеты оказались самыми разнообразными. Кроме того, этим детям чаще хотелось попробовать новые овощи.