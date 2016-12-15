Медики рассказали, почему любителям фастфуда лучше есть жирную рыбу

Таковы выводы сотрудников Ливерпульского университета Джона Мурса. Они тестировали жирные кислоты омера-3 и 2-гидроксиолеиновую кислоту (содержатся в рыбе). Данные соединения давались тучным мышам, у которых отмечались признаки окислительного стресса и старения иммунной системы. Животных разбили на две группы и давали одну из двух добавок.

Через восемь недель исследованию подверглась селезенка животных. Оказалось, обе добавки уменьшили влияние ожирения на иммунную систему. Спасали они и от окислительного стресса. Правда, специалисты до конца не уверены, насколько помогут добавки, если у человека сильное ожирение и он никак с ним не борется.