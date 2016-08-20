Cкорая помощь для волос

Безжизненные волосы могут стать следствием различных проблем. Кроме плохой погоды и переохлаждения кожи головы, разрушительное влияние могут оказывать стресс на работе, усталость и однообразное питание.

Провизор Силле Крюгер говорит, что чаще всего люди страдают от перхоти, себорейного дерматита, или желтых бляшек, сального шелушения и псориаза. Если нанесение крема на кожу лица и рук зимой скорее правило, чем исключение, то о коже головы обычно забывают. Однако она точно так же нуждается в увлажнении и питании.

Шампуни и бальзамы из аптечного ассортимента по составу значительно отличаются от тех, что предлагаются в обычных магазинах. С одной стороны, в аптечной косметике отсутствуют вызывающие раздражение консерванты, ароматизаторы и красители, с другой cтороны, в аптечных средствах всегда есть лечебные компоненты, например, лекарственные травы, деготь, кетоконазол или карбамид. Оживить волосы помогают и различные растительные ингредиенты – экстракты проса и яблока, масло семян пажитника.

В оживлении волос важную роль играет и то, что мы едим каждый день. К сожалению, наш стол в конце зимы и ранней весной, как правило, недостаточно богат и разнообразен, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Оживить волосы помогут цинк, магний, кремний, биотин, а также лекарственные растения, например, полевой хвощ.

Еще можно подобрать масло в капсулах или добавить в рацион рыбий жир, потому что многие витамины начинают действовать именно в комбинации с жирами.

В аптеке можно найти и специальные витамины красоты, которые пробуждают от зимнего сна волосы, кожу и ногти. Рекомендуемый курс – 2-3 месяца подряд. После этого нужно сделать перерыв на месяц, и если проблема не исчезла, повторить курс.

Подробнее о том, чем обусловлены проблемы с волосами и кожей головы, а также как с этими проблемами бороться, читайте в февральском номере журнала «Яна».