Вегетарианство - не самый разумный выбор, если вы хотите увидеть своих внуков

Оказалось, сперматозоиды у потомства становились ленивыми при нехватке белка в рационе родителя. Обилие белка производило обратный эффект. Более того, низкий уровень белка был связан с ослабленным иммунитетом. А при большом количестве белка в рационе отцов у их сыновей репродуктивные и метаболические процессы протекали активнее.

Правда, ученые не знают, повлияет ли обилие белка в рационе матери на показатели. Кстати, ранее было доказано: мужчины, активно потребляющие сою, имеют меньше шансов стать отцами. Соединения в сое (часто можно встретить в вегетарианских продуктах) вредят сперматозоидам. Испанские эксперты связывают все с фитоэстрогенами в сое (напоминают женские половые гормоны).