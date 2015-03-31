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Ученые развенчали миф о фитнесе

Krasotka.ee
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Журнал International Journal of Eating Disorders рассказал об исследовании, проведенном австралийскими учеными из Университета Аделаиды. Научные работники пришли к выводу, что увлеченность людей фитнесом может быть признаком нездоровой психики.

Авторы данной работы занимались изучением такого явления наших дней, как демонстрация своей страсти к фитнесу в соцсетях. Они обнаружили любопытную закономерность: выяснилось, что авторы блогов, регулярно демонстрирующие мускулистые фигуры, тренировки в спортзале и здоровую пищу, подвержены высокому риску психических расстройств, пишет Medikforum.ru.

Ученые собрали аудиторию из 100 женщин среднего возраста и с примерно одинаковым индексом массы тела. Часть этих участниц публиковала у себя в Instagram в основном фото о «вдохновении фитнесом», другая часть – снимки из путешествий.

В рамках обследования женщины прошли проверку на наличие признаков расстройств пищевого поведения, таких как постоянное стремление к худобе и накачанным мышцам, булимия, недовольство собственным телом. Также исследователи проверили, есть ли у женщин симптомы компульсивного (навязчивого) поведения.

Полученные данные показали, что рьяные сторонницы фитнеса, которые служат в соцсетях образцом для подражания, обладают самым высоким стремлением к худобе и мускулистости по сравнению с остальными. Но в то же время именно эта категория оказалась подвержена психическим расстройствам в наибольшей степени.

«У женщин, постоянно выкладывающих в Instagram фитнес-изображения, высок риск поведения, представляющего для них физическую и психическую угрозу. За публичным выставлением себя в качестве фитнес-гуру они скрывают нездоровые вещи. У таких женщин чаще присутствовали симптомы булимии, а также признаки навязчивого поведения, связанного с тренировками. У каждой пятой при этом высока вероятность постановки психиатрического диагноза «расстройство пищевого поведения», - поделились авторы исследования.

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