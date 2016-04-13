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Ученые поняли, как заставить отца полюбить своего ребенка

Krasotka.ee
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Часто играющие со своими детьми отцы больше к ним привязываются за счет выработки в мужском организме гормона окситоцина. Ученые часто называют его "гормоном обнимашек".

Если мужчина находит достаточно времени для того, чтобы поиграть со своим ребенком в первые годы жизни малыша, то тем самым между ними выработаются более крепкие эмоциональные связи. А подобного рода отношения очень полезны для психической устойчивости ребенка. Ученые выяснили, что огромную роль в этом играет гормон окситоцин, который отвечает за создание особо крепких эмоциональных отношений между мамами и их малышами. Окситоцин часто неформально называют "гормоном обнимашек", он вырабатывается в организме кормящих грудью матерей. Вспышки уровня гормона в женском организме наблюдаются и в тот момент, когда мама играет с ребенком, пишет Medikforum.ru.

И вот теперь впервые в истории науки ученым удалось выяснить, что подобного рода вспышки происходят и в мужском организме. А это позволяет сделать теоретическое предположение о том, что мужчинам, у которых возникают трудности в выстраивании эмоциональной привязанности к собственным детям, можно проводить инъекции гормона окситоцина или давать его в виде таблеток, либо спрея. Любопытно, что всего неделю назад британские ученые выяснили, что в стране не менее 30 000 представителей сильного пола страдают от четко выраженной послеродовой депрессии, которая, по идеи, должна наблюдаться у женщин.

Одной из причин мужской послеродовой депрессии, ранее никогда не признававшейся наукой, является невозможность установить тесные эмоциональные отношения с малышом. Другими словами, мужчина просто не может заставить себя полюбить ребенка, появлению на свет которого он в свое время активно поспособствовал. А вот гормональная терапия, как показало исследование, помогает эту ситуацию исправить. Когда подобная связь появится, принимать гормоны уже будет не нужно - любовь к ребенку закрепится в качестве устойчивого поведения.

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