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Подушки названы «бомбой» для здоровья

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Людям трудно представить, что они болеют из-за того, что спят на определенной подушке, заявила Лиза Окерли в интервью изданию The Daily Mail. Кашель, сухость в горле, слезоточивость глаз, обострение астматических проявлений, дерматиты – все это, по мнению врача, может стать следствием того, что человек использует неправильное постельное белье.

«Подушки на вашей кровати – это биологическая бомба замедленного действия. Неприятные проявления могут оказаться симптомами аллергии на продукты жизнедеятельности микроскопических клещей, живущих в подушках», - сообщила, в частности, эксперт по гигиене, передает Medikforum.ru.

Окерли пояснила, что на постельном белье ежедневно оседают миллионы мертвых клеток кожи, служащих питанием для пылевых клещей. В тех случаях, когда подушка не меняется годами, пылевые клещи и омертвевшие частицы кожи могут составлять до 10% ее веса. В продуктах жизнедеятельности клещей содержится энзим, на который человеческий организм может отреагировать весьма болезненно, особенно если изначально имеются аллергии или астма, предостерегла врач.

Помимо подушек и постели, как отметила специалист, патогенные микробы присутствуют на нижнем белье и полотенцах, особенно кухонных. Вероятность этого загрязнения увеличивается, если в доме недостаточно тщательно стирают.

Ни один стиральный порошок не способен эффективно бороться с микробами, если стирка производится при низких температурах, констатировала доктор Окерли. Напомним, израильскими учеными было проведено исследование, показавшее, что белье, выстиранное при температуре ниже 60 градусов, может стать причиной аллергии и даже вызывать приступ астмы.

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