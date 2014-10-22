Подушки названы «бомбой» для здоровья

«Подушки на вашей кровати – это биологическая бомба замедленного действия. Неприятные проявления могут оказаться симптомами аллергии на продукты жизнедеятельности микроскопических клещей, живущих в подушках», - сообщила, в частности, эксперт по гигиене, передает Medikforum.ru.

Окерли пояснила, что на постельном белье ежедневно оседают миллионы мертвых клеток кожи, служащих питанием для пылевых клещей. В тех случаях, когда подушка не меняется годами, пылевые клещи и омертвевшие частицы кожи могут составлять до 10% ее веса. В продуктах жизнедеятельности клещей содержится энзим, на который человеческий организм может отреагировать весьма болезненно, особенно если изначально имеются аллергии или астма, предостерегла врач.

Помимо подушек и постели, как отметила специалист, патогенные микробы присутствуют на нижнем белье и полотенцах, особенно кухонных. Вероятность этого загрязнения увеличивается, если в доме недостаточно тщательно стирают.

Ни один стиральный порошок не способен эффективно бороться с микробами, если стирка производится при низких температурах, констатировала доктор Окерли. Напомним, израильскими учеными было проведено исследование, показавшее, что белье, выстиранное при температуре ниже 60 градусов, может стать причиной аллергии и даже вызывать приступ астмы.