Вот какое женское тело считалось идеальным до появления глянцевых журналов!

Скажем, если говорить про западный мир, то до появления Playboy, Penthouse и Sport Illustrated, мужчины здесь ориентировались на стандарты, задаваемые пинап-моделями, пишет Lifter.com.ua.

Когда речь заходит о пинап-моделях, обычно в голову приходит образ Мэрилин Монро. Она была настоящим секс-символом, а ее фигура стала эталоном пинап-стиля.

Но при этом часто забывают, что Мэрилин была не одна. Одной из ее конкуренток в борьбе за рекламные площади и сердца американских мужчин была пышная Хильда.

Созданная иллюстратором Дуэйном Брайерсом (1911–2012), Хильда была округлой рыжеволосой моделью, ни капли не стеснявшейся своих форм.

Он была не только уникально фигуристой, но и крайне неуклюжей, что делало ее изображения неизменно интересными для разглядывания.

Хильда украшала американские календари с 1950-х до 1980-х. Это и был самый сексуальный образ модели XX века.



Смотрите фото ЗДЕСЬ!