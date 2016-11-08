Хотите избежать трагедии – установите детское автокресло правильно!

Поэтому если у вас маленький ребенок, вот что нужно знать:

Дети должны сидеть в автокресле, пока не достигнут 12 лет или роста в 135 см.

Сиденье может быть повернуто по ходу движения или вбок, если ваш ребенок старше 15 месяцев, но в первые месяцы жизни, автокресло должно быть обращено к задней части автомобиля, пишет Soulpost.ru.

После того, как голова малыша окажется на одном уровне с верхней частью сидения, пришло время менять автокресло на модель другой возрастной категории.

Если ваш ребенок весит менее 9 кг, он должен путешествовать в детской переноске, а не в автокресле. После того, как малыш повзрослеет, вы можете пересадить его на автокресло-бустер (автокресло без спинки), но только тогда, когда его вес достигнет около 15 кг, а это случается, примерно, в 3,5 года.

При выборе автокресла убедитесь, что вы приобретаете безопасную модель: сделайте выбор в пользу кресла с диагональным ремнем, автокресла, предназначенного для использования в сочетании с ремнем безопасности или кресла с креплениями isofix. Автокресло должно быть одобрено ЕС, о чем свидетельствует пометка Е на нем.

Как установить детское сиденье автомобиля правильно:

Деактивируйте фронтальные подушки безопасности, если вы используете кресло на переднем сиденье. Проверьте, надежно ли сидение – не двигается ли оно. Убедитесь, что ремень автокресла крепко закреплен (есть риск, что он может расстегнуться в результате несчастного случая).

При обустройстве места для ребенка, убедитесь, что ремни натягиваются с максимальной шириной в два пальца между ключицей и плечом. Проверьте, чтобы ремень находился как можно ниже — в идеале опоясывал таз ребенка, а не живот. Убедитесь, что все настроили в соответствии с инструкциями к автокреслу.