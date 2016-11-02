Почему некоторые женщины неспособны испытывать оргазм?

Для некоторых женщин сложно наслаждаться сексуальной близостью, если не невозможно. Исследования показывают, что 43% женщин сообщают о трудностях в интимной сфере и 12% объясняют свои сексуальные проблемы личным стрессом. К сожалению, проблемы с сексом усугубляются с возрастом, достигая своего пика у женщин от 45 до 64 лет. У многих из этих женщин сексуальная дисфункция поддается лечению, именно поэтому важно делиться своими чувствами и проблемами с партнером и лечащим врачом.

Сколько женщин, возможно, никогда не испытывали оргазма?

От 10 до 20% всех женщин никогда не испытывали пика наслаждения. Проблемы, связанные с сексом, обычно замалчиваются, об этом неудобно и не принято говорить. Около 65% женщин стесняются сказать слово «влагалище», а 45% никогда не говорили о своей вагине с кем-либо, даже с врачом. И тем более им стыдно признаться, что они никогда не испытывали оргазма.

Является ли неспособность оргазма нормальной?

Неспособность к оргазму может повлиять на желание женщины исследовать свое тело и выявить, что это может быть вовсе не расстройство. При недавнем исследовании, половина женщин в возрасте 16-25 лет не могли найти влагалище на медицинской диаграмме. Если они не могут найти его, то как собираются доставлять себе удовольствие?

Женщины должны понять, что приносит им удовольствие, им необходимо найти собственный клитор и узнать, как лучше стимулировать его. Мастурбация — это навык. Он должен быть изучен, так же, как ходьба, бег, разговор и чистка зубов.

Что такое расстройство оргазма?

Неспособность иметь оргазм подпадает под категорию женской сексуальной дисфункции, вызванной пятью основными проблемами: низким либидо или гипоактивным сексуальным расстройством, болезненным сексом, сексуальными расстройствами возбуждения, отвращением к сексу и невозможности оргазма.

Гипоактивное сексуальное расстройство — наиболее распространенная женская сексуальная дисфункция, характеризующаяся полным отсутствием сексуального желания. От этого страдают около 16 млн женщин. В отличие от мужского, женское сексуальное желание, возбуждение и энергия, как правило, зарождается в голове, а не ниже живота.

Ежедневные стрессы, работа, деньги, дети, отношения и отсутствие энергии способствуют низкому либидо у женщин. Другими причинами могут быть депрессия, беспокойство, отсутствие личной жизни, побочные эффекты лечения, болезни, такие как эндометриоз или артрит, менопауза, перенесенное физическое или сексуальное насилие.