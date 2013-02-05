Ты ахнешь, узнав, из чего делают блеск для губ

Хотя гуанин делают фактически из отходов, не стоит его бояться. Это экологически чистый и безвредный пигмент. Он входил в состав большинства советских помад и теней для век. А технологию производства гуанина официально утвердили приказом Министерства рыбного хозяйства СССР № 101 от 15 марта 1979 года, пишет Ofigenno.cc.

Впрочем, в наши дни гуанин применяется довольно редко, потому что его производство выходит очень затратным. Из 100 килограммов чешуи получается всего лишь 1 килограмм пигмента, а процесс длится 7,5 суток!

Сейчас экстракт чешуи повсеместно заменяют новыми синтетическими пигментами, например оксихлоридом висмута. Гуанин же применяется только в органической косметике и в некоторых элитных видах помады, блеска для губ или теней.