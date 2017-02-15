Астропрогноз коварства женщин: на какое злодейство вы способны?

Козерог

Коварство барышни-Козерога в том, что никто не ждет от нее коварства. И, в общем, справедливо: на такие глупости у нее просто нет времени, поэтому она их и не планирует. Оно получается само. Например, Козероги очень коварны в любви. Если барышня-Козерог решит, что ей нужен мужчина, она быстренько напишет план из ста пунктов, которые помогут его завоевать. И начнет выполнять.

Но в тот момент, когда несчастный поймет, что жить без нее больше не может, барышня-Козерог внезапно свернет проект. Нерентабельно потому что.

И хоть с моста при ней прыгай — не разжалобится. Умерла — так умерла.

Водолей

Коварные Водолеи — это чемоданы с двойным дном. Барышня-Водолей — сама доброта, сама милота и сама легкость: кажется, ничто не способно ее задеть, что она никогда не обижается и никому не желает зла. Но на самом-то деле она всё помнит. Всё! Просто барышня-Водолей — тонко чувствующая натура, она умеет выбирать правильную ситуацию. Вот, например, обидели вы Водолея и забыли об этом, а тут вдруг вам «Оскар» вручают. Красная дорожка, аплодисменты, журналисты. Кто им расскажет про вас? Правильно, Водолей. И надо понимать, что расскажет она страшное. Ту самую Постыдную Тайну. А потом похлопает глазками и скажет: «А что такого?».

Рыбы

Рыбы — самый коварный знак Зодиака. Гении злодейства, иезуиты 80-го левела, Макиавелли нервно курит за углом. Потому что барышня-Рыбы одинаково любезна и с теми, кого искренне любит, и с теми, кого намеревается вероломно предать. Причем она никогда не даст повода подозревать ее в черном коварстве.

Она просто сплетет искусную сеть интриг, и вот уже несчастный объект ее злодейских замыслов, разбежавшись, прыгает со скалы.

Потому что он внезапно понял, что кругом враги и его все ненавидят. Одна только Рыбка — хороший, добрый человек, но ведь этого так мало…

Овен

Барышни-Овны крайне редко бывают коварными, потому что обычно они понимают: ну не дало им мироздание таланта злокозненности, не дало. Это во‑первых. А во-вторых, у Овнов просто не хватает выдержки. К счастью. То есть, наоборот, к несчастью. Коварные планы барышни-Овна волочатся за ней, как парашют за Штирлицем, поэтому уберечь себя от ее вероломства проще простого. А вот если барышня-Овен решит действовать прямо и открыто (как она обычно и действует) — то царствие вам. Небесное.

Телец

Коварство Тельца — во внезапности. Барышня-Телец очень хочет быть хорошей девочкой и, по сути, ею и является. А еще она умная и сильная. То есть двужильная. Поэтому окружающие беззастенчиво влезают на ее могучую шею и с комфортом там располагаются, а барышня-Телец всех их на себе тащит. Молча. Типа так и надо. Но в один прекрасный день она решает, что с нее хватит.

И тогда проливается кровь. В лучшем случае. В худшем — все вокруг превращается в радиоактивную пустыню.

Те, кому удалось выжить, потом долго ходят к психоаналитику и жалуются: как же мол, так? Предупредила бы хоть! О, какое коварство!

Близнецы

Коварство Близнецов в том, что они никогда не замышляют никакого коварства. Мелкие пакости Близнецы коварством не считают, потому что, правильно, это слишком мелко. А если поймать барышню-Близнеца на воплощении действительно черных замыслов, она, не моргнув глазом, скажет: «Это не я!». И действительно не она. Просто одна из ее коварных субличностей. И надо понимать, что субличность эта не просто коварная, а еще и лживая. Наврет с три короба сверху, потом не отмоетесь. И ведь самое обидное — не со зла это все, не со зла. Просто куда еще Близнецам умище-то свой девать, свой непомерно разросшийся интеллект? Разминают вот его, выгуливают. К счастью — редко. Коварная субличность у них только одна. Кажется.

Рак

Тонкий манипулятор. Барышню-Рака никто и никогда не заподозрит в коварстве, потому что близких людей она беззаветно любит, а неблизкие ей абсолютно безразличны, так с чего бы она стала замышлять против них какое-нибудь злодейство, да? Верно, не станет.

Все лучшее — самым близким: если барышня-Рак кого-то полюбит, то станет ему родной матерью. И все. Никуда от нее больше не денетесь.

Потому что как, как можно обидеть эту святую женщину? Она для вас столько сделала, как можно заставить ее страдать?! В общем, связались с Раком — до конца дней будете плясать под ее дудку. Возле ее юбки.

Лев

Коварство Львиц — самое честное в мире коварство. Львицы не имеют ни малейшего желания кого-либо унижать, чужие страдания не доставляют им удовольствия, а мстить, по их мнению, мелко и вообще фу. Львицы хотят только одного — поднять свой трон еще чуточку повыше. Поэтому коварная Львица намечает перспективную жертву, приближает к себе, вводит в высшее общество и любезно там вращает, угу. И как только жертва чего-то достигает, Львица мигом присваивает себе все ее заслуги. И ведь даже нельзя сказать, что незаслуженно, вот в чем коварство-то!

Дева

Иудин поцелуй? Не, не слышали. Для Девы это слишком просто. Дева не просто хитрый иезуит, Дева — опытный кукловод. В ее голове хранится множество сценариев, по которым должны жить все окружающие.

Дева тонко их направляет и незаметно любуется результатами. Те, кто соображает, в чем дело, признаются негодными куклами и подлежат выбраковке.

Но обычно никто не соображает. Потому что Дева манипулирует окружающими не выгоды ради, а удовольствия для. Ну нравится ей.

Весы

Весы вообще не коварны. Совсем. Потому что Весы слишком благородны, во-первых, а во-вторых — слишком эмпатичны. Первым делом барышня-Весы ставит себя на место возможной жертвы злых замыслов, воображает всю ситуацию в мельчайших подробностях и испытывает всю гамму чувств, положенную несправедливо преданным: всю обиду, всю боль, всю жалость к себе. И решает, что это слишком жестоко. Но если уж барышня-Весы решается на коварство, то оно у нее совершенно чистое и детское: «Не бери мои игрушки и не писай в мой горшок!». Это — максимум. Вот все бы так, да?

Скорпион

Коварство барышни-Скорпиона рождается раньше нее, это факт. Она даже не замышляет ничего такого, она просто так живет. Злокозненные планы, изящные многоходовки, хитрые манипуляции — все это не злодейство, это просто такой способ расслабиться. Можно не обращать внимания, потому что куда вы денетесь-то? Тот, кто попался на крючок барышни-Скорпиона, обречен болтаться на нем до конца дней своих. Но это, конечно, не самое страшное. Самое страшное — перейти Скорпиону дорогу. Потому что в этом случае врожденное коварство барышни-Скорпиона усиливается другим врожденным качеством. Безжалостностью. Ну, как говорится, аминь.

Стрелец

Коварство барышни-Стрельца — в открытости. Если она вдруг решит кого-то вероломно предать, то первым делом расскажет об этом всем своим друзьям. Потому что это же так интересно обсудить! Вместе строить хитрые планы, прокачивать скилл лукавства, оттачивать детали каверз. Собственно, на этом барышня-Стрелец обычно и успокаивается, потому что вдруг понимает, что коварство — это несолидно, и вообще ей лень. Проблема в том, что многочисленные друзья барышни-Стрельца этого как раз не понимают. И с именем Стрельца на устах выходят на тропу войны. И это, надо сказать, гигантская армия. В общем, шансов нет.