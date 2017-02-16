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Два горячих секс-совета, которые заставят его жаждать вас 1

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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После длительных отношений влечение пары друг к другу начинает сходить на нет. Чтобы добавить в отношения огня, как во время ваших первых свиданий, подходите к задаче творчески, потому что многие мужчины просто не в состоянии придумать что-нибудь этакое. Предлагаем вам две тактики, которые заставят его сходить с ума.

Пусть он увидит все

Под этой фразой имеется в виду, что он должен увидеть каждый сантиметр вашего тела, но не воспринимать это как должное. Одевайтесь в кружевное белье или во что-то сексуальное, но не просите секса, будьте стойкими.

Еще один способ сексуально возбудить мужчину – зеркально отражать его движения тела и тон голоса. Это заставляет человека думать, что вы его понимаете.

Можете также рассказать ему эротическую историю, так, будто вы говорите о будничных вещах (например: «Я видела этот фильм …» или «Как-то раз мой друг …») или вызвать сексуальное желание путем прямой команды, в игровой и не очевидной форме.

Будьте предельно откровенны

Большинство парней фантазируют о встрече с агрессивной самкой, и ваш мужчина не будет жаловаться, если вы позволите своему внутреннему зверю выйти наружу, и инициировать необычный и жесткий секс.

Подумайте о том, чтобы соблазнить его в душе, ванной, на открытом воздухе, в тихом театре, в машине или где-то, где он меньше всего этого ожидает.

Если вы остались дома, оторвите его от телевизора чувственным массажем с использованием ароматного масла. Он непременно захочет более приятного продолжения.

Экспериментируйте с предметами и обстановкой – закуйте его в наручники или привяжите к кровати колготками. Станцуйте перед ним, снимая с себя одежду, и поласкайте сами себя. Пусть помучается от невозможности дотронуться до вас.

Секрет счастливой сексуальной жизни заключается в умении играть и быть готовым к новому. Удивите его. Будьте непредсказуемой, и когда сделаете шаг, сделайте его уверенно и без извинений.

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