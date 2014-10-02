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Эксперимент: беременная женщина просит сигарету у прохожих

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Курение во время беременности вредит ребёнку. Это аксиома. Однако, по данным компетентных структур, каждая десятая беременная женщина, несмотря на это, курит. Русский TVNET решил провести эксперимент, в ходе которого планировалось узнать, как жители Латвии относятся к курящим беременным женщинам. Результат нас удивил - пять из шести человек протянули сигарету женщине в положении. А как поступили бы вы?

В Латвии около 10% беременных женщин курят. Данные центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствуют о том, что среди беременных в возрасте от 15 до 19 лет этот показатель ещё выше - курит каждая пятая.

Курение во время беременности вредит ребёнку, это аксиома. Другое дело, что каждый сам несёт ответственность за себя и последствия своих действий.

«Взрослый человек сам вправе решать, стоит ли ему курить, подвергая своё здоровье риску. Нет ни одного человека, который бы не слышал о вреде этой привычки, поэтому ответственность за возможные риски на себя берет лично курильщик. Другое дело, когда риску подвергается не только собственные жизнь и здоровье. Самое печальное, что многие беременные женщины курят, вредя не только себе, но и своему будущему ребёнку, у которого нет возможности защититься», - комментирует гинеколог Элина Берзиня.

Журналистка с накладным животом, изображая будущую маму, на привокзальной площади у торгового центра Origo обращалась к прохожим с просьбой угостить её сигаретой.

Результат нас удивил - пять из шести человек дали беременной женщине закурить.

В то время как многих абсолютно не смущал огромный живот женщины, желающей закурить, некоторые интересовались, точно ли она осознает, какому риску подвергает здоровье будущего малыша. Женщина, которая отказалась угостить «беременную» журналистку сигаретой, очень корректно дала понять - будущей матери стоит воздержаться от никотина. Другие рижане, обратившие внимание на «интересное положение», всё же не стали отказывать в одолжении и протягивали сигарету.

Курение среди будущих матерей распространено и в других странах. Так, например, согласно официальным данным французского Минздрава, каждая пятая француженка курит во время беременности. Для борьбы с пагубными пристрастиями беременных женщин во Франции планируют провести эксперимент, в ходе которого беременным женщинам будут платить за отказ от курения.

Известно, что в Швейцарии за решение отказаться от сигарет правительство с 2011 года платит беременным до 1,5 тысяч франков (около 1350 евро).

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