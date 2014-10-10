Александр Васильев: нельзя экономить на обуви, парикмахере и нижнем белье

Для женщин занятия спортом — это залог не только здоровья, но и успеха любого туалета. Прямая спина, подтянутая, стройная фигура стоят часов, проведенных в спортзале. А в материале вы найдете мнение мэтра по многим вопросам. Итак…

Что носить полным

Дамам корпулентным я не советую чересчур обтягивать фигуру. Также не советую носить вещи в крупный горох, который зрительно еще больше увеличивает вас. Женщинам весомых габаритов не рекомендуется носить одежду из лаковой кожи, но можно разнообразить гардероб актуальными аксессуарами из этого модного материала. Если вы знаете, что ваше проблемное место — широкие бедра, избегайте обтягивающей одежды в этой области.

Многие наши дамы и барышни стали одеваться скромнее. Ушли голые животы и стразы. И если раньше русские женщины были символом вульгарности, то сегодня они выглядят элегантнее и ухоженнее.

На чем нельзя экономить ни одной женщине

Женщине нельзя экономить на обуви, парикмахере и нижнем белье.

Никогда не должна надевать женщина…

Носить можно абсолютно все, даже мини-юбку в семьдесят лет. Другое дело, что показывать людям это не стоит.

Правила элегантности от Александра Васильева

В первую очередь разнообразие цветов и принтов. Вязаные платья. В новом сезоне дизайнеры рекомендуют обратить особое внимание на меховые детали гардероба. А так как один из главных трендов этой весны — многослойность, ажурная туника или платье обязательно должны быть в вашем гардеробе.

Любовь к старинной одежде

Интерес к этому я начал испытывать еще в детстве, так как рос в семье театрального художника и актрисы. С раннего возраста мне был близок мир костюмов, декораций и вообще театральная среда. Уже в пять лет собственноручно стал создавать исторические наряды.

Все, что вы видите на мне в программе «Модный приговор», — это вещи из моего личного гардероба, который за последние три года моего судейства разросся до невозможных размеров. Все-таки передача выходит каждый день, а появляться дважды в одном и том же наряде я не имею права — вот и считайте, сколько пиджаков, рубашек и шарфиков накопилось за это время.

Как изменился «Модный приговор» за пять лет

Наверное, изменилось отношение аудитории к этому проекту, изменилась также структура передачи: мы ввели новую рубрику «Модные советы», которая имеет очень большой успех у телезрителей. Передача стала интеллектуальной, интересной. Теперь ее смотрят более широкие слои населения: много молодежи, стали смотреть эту передачу мужчины, которым интересен и сам ее состав, и советы, и, конечно, превращения, происходящие на программе.