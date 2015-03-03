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Традиционный рецепт аппетитных эклеров. Пальчики оближешь!

Krasotka.ee
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Наверно, не существует в мире человека, который не любил бы порадовать себя чем-то сладким. И не существует человека, который хоть раз в жизни не ел бы традиционные эклеры или, как их еще называют, заварные пирожные. Это очень нежный и благородный десерт. И сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом традиционных эклеров.

Вам понадобится:

для теста:

    стакан молока (250 мл)

    100 г сливочного масла

    150 г муки

    щепотка соли

    4 яйца

для заварного крема:

    400 мл молока

    яичные желтки — 2 шт.

    полторы столовые ложки муки

    полторы столовые ложки крахмала

    сахар — 80 г

    ваниль или ванилин по вкусу

Готовим

Тесто

В кастрюльке смешиваем молоко, растопленное масло и соль. Просеиваем муку, смешиваем и завариваем массу. Забираем ее с плиты и даем немного остыть.

Постоянно взбивая смесь, добавляем яйца, пишет justcoolidea.ru.

Заготовленное тесто заливаем в кондитерский мешок (если нет, используйте целлофановый пакет, отрезав от него уголок). Теперь на противень, застеленный пергаментом, выдавливаем тесто из мешка. Полосочки делайте примерно 10 см в длину, оставляя интервалы между ними около 5 см.

Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать эклеры 25 минут. Открывать духовку в этот момент нельзя! Когда эклеры будут готовы, сделайте в них отверстия для заварного крема.

Заварной крем

Хорошенько взбиваем желтки с сахаром и ванилью. Постепенно заливаем молоко и просеиваем муку. Продолжая смешивать, добавьте крахмал. Проследите, чтобы не было комочков. Тесто помещаем в микроволновую печь на 3-5 минут на максимальную мощность.

После того, как крем будет готов, наполните им эклеры.

Для украшения растопите шоколад и полейте им готовые пирожные. Вкуснятина!

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