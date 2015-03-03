Традиционный рецепт аппетитных эклеров. Пальчики оближешь!

Вам понадобится:
для теста:
стакан молока (250 мл)
100 г сливочного масла
150 г муки
щепотка соли
4 яйца
для заварного крема:
400 мл молока
яичные желтки — 2 шт.
полторы столовые ложки муки
полторы столовые ложки крахмала
сахар — 80 г
ваниль или ванилин по вкусу
Готовим
Тесто
В кастрюльке смешиваем молоко, растопленное масло и соль. Просеиваем муку, смешиваем и завариваем массу. Забираем ее с плиты и даем немного остыть.
Постоянно взбивая смесь, добавляем яйца, пишет justcoolidea.ru.
Заготовленное тесто заливаем в кондитерский мешок (если нет, используйте целлофановый пакет, отрезав от него уголок). Теперь на противень, застеленный пергаментом, выдавливаем тесто из мешка. Полосочки делайте примерно 10 см в длину, оставляя интервалы между ними около 5 см.
Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать эклеры 25 минут. Открывать духовку в этот момент нельзя! Когда эклеры будут готовы, сделайте в них отверстия для заварного крема.
Заварной крем
Хорошенько взбиваем желтки с сахаром и ванилью. Постепенно заливаем молоко и просеиваем муку. Продолжая смешивать, добавьте крахмал. Проследите, чтобы не было комочков. Тесто помещаем в микроволновую печь на 3-5 минут на максимальную мощность.
После того, как крем будет готов, наполните им эклеры.
Для украшения растопите шоколад и полейте им готовые пирожные. Вкуснятина!