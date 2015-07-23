Колыбельные способствуют формированию тесной связи между матерью и ребенком

Ученые наблюдали за реакцией детей в 6 разных ситуациях (мать или незнакомец пели песню, выбранную экспериментаторами, мать пела песню, которую выбирала сама, мать вслух читала книгу, мать играла с игрушками, мать с ребенком слушали музыкальные записи). Исследователи установили, что колыбельные помогали поддерживать внимание ребенка так же хорошо, как игрушки и книги, и гораздо лучше, чем аудиозаписи.

Также специалисты заметили: когда дети увлеченно слушали колыбельные, инстинкты их матерей усиливались. Если дети отвлекались, матери меняли высоту голоса или темп песни, чтобы снова увлечь ребенка. По словам ученых, особое внимание пению колыбельных следует уделять женщинам с послеродовой депрессией. Пение поможет им отвлечься от негативных эмоций и мыслей, а также придаст уверенность в собственных силах.