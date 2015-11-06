Понедельник, 20. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пять гениальных способов выглядеть выше на фото

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Фотограф Майк Коппола поделился своими советами съемки таких "дюймовочек", как Ким Кардашян, Эмма Уотсон и Мишель Уилльямс.

Прими правильную позу

Поверь, благодаря положению тела относительно камеры, ты можешь зрительно стать выше или ниже, худее или полнее, старше или моложе. Для того, чтобы визуально добавить пару лишних сантиметров к росту, стань боком, поставь одну ногу вперед, переместив при этом весь свой вес на вторую ногу, положи руку на талию и попытайся чуть оттопырить нижнюю часть тела. Пусть позирование займет у тебя чуть больше времени, чем нужно, но результат тебя точно порадует.

Осанка и еще раз осанка

Никогда не пренебрегай этим советом: позируй с прямой спиной и чуть вздернутым подбородком. Плечи должны быть расправлены и слегка отведены назад. Пусть ты почувствуешь себя слегка некомфортно и напряженно, но потерпи всего пару минут!

Выровняй камеру

Важна не только твоя поза, но и само положение камеры. Фотограф должен держать ее не слишком низко и не слишком высоко, идеально – где-то на уровне твоих глаз. Еще один момент: угол фотоаппарата тоже должен быть прямым, а не скошенным. С учетом этих замечаний, кадр получится роскошный!

Слови яркий момент

Иногда недостаток в росте просто теряется. И это в том случае, когда ты не стоишь статично, а общаешься, улыбаешься, приобнимаешь, в общем, движешься. Это оживляет фото и акцентирует внимание на настроении снимка, а не на твоем росте.

Будь на шаг впереди

Если уж так получилось, что тебе нужно становиться в кадр с человеком, который тебя значительно выше, создай иллюзию небольшой разницы в росте. Просто стань на один шаг впереди него. Картинка будет выглядеть более гармонично, а все твои комплексы останутся за кадром.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвниманиеким кардашянкомплексыосанка
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