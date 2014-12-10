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Бьюти-хитрости, которым нам стоит поучиться у мужчин

Krasotka.ee
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Сейчас мужчины не позволяют себе выглядеть “чуть красивее обезьяны“. Внешний вид – это серьезная самопрезентация, поэтому игнорировать уход за собой могут только отчаянные. В эру интернета, когда любая информация доступна, они способны гуглить не только плюсы и минусы новой модели автомобиля, но и внимательно изучать, что такое сыворотка и как пользоваться сухим шампунем. Предлагаем тебе поучиться у представителей сильного и не менее прекрасного пола.

1. Мой голову реже

Это касается не только обладательниц сухих волос. Если ты слишком часто моешь голову – это еще больше сказывается на состоянии локонов. Во-первых, ты вымываешь защитное покрытие, во-вторых, заставляешь железы вырабатывать еще больше кожного сала. Теперь понимаешь, почему чем чаще ты прибегаешь к помощи шампуня, тем жирнее выглядят волосы?

2. Пользуйся скрабом в душе

Мы привыкли к обстоятельному бьюти-ритуалу, в то время как мужчины любят делать все одним махом. В случае пилинга – это только к лучшему. Пока ты ждешь, когда волосы пропитаются маской, не теряй времени и удали мертвые частицы кожи скрабом. Под воздействием горячей воды поры раскрываются, поэтому продукт будет действовать более эффективно.

3. Инвестируй в продукты с успокаиющим действием

Мужчины, привыкшие к раздраженной коже после бритья, с особым трепетом относятся к средствам, устраняющим покраснения и жжение. Мы же почему-то не считаем это важным шагом в уходе за собой. Конечно, мы не призываем тебя использовать гель после бритья, но обзавестись маской с направленным действием все же советуем.

4. Занимайся волосами пока они влажные

Особенно важно запомнить это девушкам с непослушными волосами. Зачем ждать, пока локоны высохнут и превратятся в бесформенное хаотичное нечто? В твоем арсенале обязательно должен поселиться спрей для легкого расчесывания волос.

5. Попробуй сухой шампунь

Резко начать мыть голову реже не так просто, поэтому тебе придется “приучать“ волосы к новому режиму. Чтобы не жертвовать ухоженностью, попробуй устранять излишний жирный блеск с помощью сухого шампуня. Это самое чудесное средство, которое придумало человечество!

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