Как понять по плачу, чего хочет ребенок

По плачу новорожденного опытная мама может определить его причину. Она может уже отличить плач голодного ребенка от плача из-за боли или каких-либо неудобств. Конечно, это приходит с опытом. Но что делать новоиспеченной маме, если заплакал ее первенец? Как узнать, что малыш просит?

Призывный плач

Малыш кричит 5-6 секунд, затем делает паузу на 20-30 секунд, ожидая результата. Затем кроха вновь начинает кричать, примерно секунд 10 секунд, и снова затихает. Эта цикличность повторяется несколько раз, при этом, период плача малыша нарастает, постепенно увеличивается по времени, пока не переходит в сплошной.

Мама, я проголодался!

Начинается с призывного плача. Если мама подошла и взяла кроху на руки, но не предложила грудь, то плач переходит в сердитый крик с поисковыми движениями головой. Причем, когда малыш пытается что-то найти, в этот момент он затихает ненадолго. Если мама и после этого не дает грудь, то плач переходит в истеричный, захлебывающийся крик.

Первое правило: если малыш заплакал, его необходимо взять на руки и дать грудь. А если он заплакал, находясь на руках, надо предложить ему грудь и покачать его.

Плач при болях

Достаточно ровный непрекращающийся плач. Этот вид плача протекает с оттенком страдания и безысходности. Периодически возникают всплески отчаянного крика, которые, видимо, соответствуют усилению болевых ощущений у крохи.

Плач при экскреции

Экскреция – выведение из организма отходов, образовавшихся в ходе метаболических процессов. Этот плач напоминает в большей степени писк или хныканье, которое может перейти в крик непосредственно перед моментом мочеиспускания, если мама не понимает, что хочет сделать малыш.

Мама, я хочу спать!

Довольно ровное хныканье, походившее на жалобу. Сопровождается зевотой и частым закрыванием глаз.

Кроме выше перечисленного, в плаче младенец может отражать различные эмоциональные переживания – обиду, жалобу, тревогу, душевное страдание, безнадежность и т.д.

Если ребенок не успокаивается или отказывается взять грудь, а ты не можешь понять причину плача, – попробуй поменять пеленки, если он уже все сделал самостоятельно; попробуй покачать малыша и уложить его спать. И самое главное – пытаясь успокоить ребенка, ты сама должна быть спокойной. Довольно часто дети плачут реагируя на раздражение и нервозность мамы или недоброжелательную обстановку в семье.