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В какие дни можно забеременеть: все о фазах менструального цикла

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Разбираемся, что нужно знать о фазах своего менструального цикла, когда собираешься зачать ребенка. Кстати, если ты пока не планируешь, то это тоже будет полезно узнать.Согласно опросу, проведенному исследовательской организацией Child Trends, 66% молодых мужчин и женщин не знают, в какой период цикла женщина фертильна и сколько дней длится этот фертильный период.

А по данным Американской ассоциации бесплодия, 20% случаев, когда пары до визита к врачу считают, что не могут иметь детей, связаны с неверным представлением о том, в какое время, собственно, женщина может забеременеть.

Давайте разбираться, что нужно знать, если хочешь забеременеть!

1. Когда заниматься сексом

Мужчины думают, что верный способ зачать малыша – заниматься сексом каждый день. Как бы не так! По словам репродуктолога Кайлена Силверберга, такое усердие только снижает шансы. “Организму мужчины в среднем требуется от 36 до 48 часов, чтобы накопить достаточное количество спермы, – объясняет он. – Ежедневный секс может привести к тому, что в период овуляции спермы для зачатия как раз может и не хватить“. Врачи рекомендуют в фертильный период заниматься сексом через день.

2. Сколько времени потребуется

Запомни, что каждый месяц вероятность зачатия ребенка равняется 10-15 % – если оба партнера здоровы и не старше 35 лет. 88% таких пар доби­ваются желаемого в течение года, 95 % – в течение двух лет. В среднем парам в возрасте до 30 лет требуется полгода, 35-летним – девять месяцев. Конечно, бывают исключения из любого правила. Но мы сейчас приводим статистику.

3. Здоровье имеет ­значение

Отказ от алкоголя и кофеина повысит шансы на зачатие. И совершенно точно стоит бросить курить. Доказано, что химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, снижают выработку эстрогена, необходимого для созревания яйцеклетки и утолщения эндометрия. Чрезмерная худоба и явный лишний вес также не лучшим образом влияют на гормональный фон, а следовательно, и на фертильность.

4. Что значат изменения цикла

Продолжительность цикла может меняться от месяца к месяцу – это абсолютно нормально и не влияет на фертильность. Однако если цикл постоянно меньше 21 дня или больше 35 дней, а также если обильность и цвет менструальных выделений различаются от раза к разу, стоит обратиться к врачу: эти симптомы могут говорить о целом ряде заболеваний.

5. Волшебной позы не существует

Слышала от подруги, что после секса полезно полежать, подняв ноги­ вверх, чтобы повысить шансы­ на зачатие? Забудь. “Как только происходит эякуляция, сперматозоиды сразу же устремляются к шейке матки, и будьте уверены: они найдут дорогу независимо о того, стоите вы или свисаете с постели вниз головой“, – объясняет гинеколог Хильда Хатчерсон.

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