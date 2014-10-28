В какие дни можно забеременеть: все о фазах менструального цикла

А по данным Американской ассоциации бесплодия, 20% случаев, когда пары до визита к врачу считают, что не могут иметь детей, связаны с неверным представлением о том, в какое время, собственно, женщина может забеременеть.
Давайте разбираться, что нужно знать, если хочешь забеременеть!
1. Когда заниматься сексом
Мужчины думают, что верный способ зачать малыша – заниматься сексом каждый день. Как бы не так! По словам репродуктолога Кайлена Силверберга, такое усердие только снижает шансы. “Организму мужчины в среднем требуется от 36 до 48 часов, чтобы накопить достаточное количество спермы, – объясняет он. – Ежедневный секс может привести к тому, что в период овуляции спермы для зачатия как раз может и не хватить“. Врачи рекомендуют в фертильный период заниматься сексом через день.
2. Сколько времени потребуется
Запомни, что каждый месяц вероятность зачатия ребенка равняется 10-15 % – если оба партнера здоровы и не старше 35 лет. 88% таких пар добиваются желаемого в течение года, 95 % – в течение двух лет. В среднем парам в возрасте до 30 лет требуется полгода, 35-летним – девять месяцев. Конечно, бывают исключения из любого правила. Но мы сейчас приводим статистику.
3. Здоровье имеет значение
Отказ от алкоголя и кофеина повысит шансы на зачатие. И совершенно точно стоит бросить курить. Доказано, что химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, снижают выработку эстрогена, необходимого для созревания яйцеклетки и утолщения эндометрия. Чрезмерная худоба и явный лишний вес также не лучшим образом влияют на гормональный фон, а следовательно, и на фертильность.
4. Что значат изменения цикла
Продолжительность цикла может меняться от месяца к месяцу – это абсолютно нормально и не влияет на фертильность. Однако если цикл постоянно меньше 21 дня или больше 35 дней, а также если обильность и цвет менструальных выделений различаются от раза к разу, стоит обратиться к врачу: эти симптомы могут говорить о целом ряде заболеваний.
5. Волшебной позы не существует
Слышала от подруги, что после секса полезно полежать, подняв ноги вверх, чтобы повысить шансы на зачатие? Забудь. “Как только происходит эякуляция, сперматозоиды сразу же устремляются к шейке матки, и будьте уверены: они найдут дорогу независимо о того, стоите вы или свисаете с постели вниз головой“, – объясняет гинеколог Хильда Хатчерсон.